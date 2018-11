Consumi, in Lombardia ogni famiglia spende 475 euro al mese per il cibo

Ogni famiglia lombarda dedica in media 475 euro al mese alla spesa alimentare. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti Lombardia sulla base dei dati Istat sui consumi nel 2017, in occasione dell’inaugurazione del nuovo mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano. La Lombardia – precisa la Coldiretti – è la sesta regione in Italia per il valore degli acquisti medi mensili familiari dedicati a cibo e bevande analcoliche. Nel nostro Paese la tavola è una componente importante della spesa familiare della quale assorbe in media ben il 18 per cento delle risorse con un valore medio mensile a livello nazionale di 457 euro al mese.

In media – continua la Coldiretti – la maggiore percentuale della spesa alimentare delle famiglie italiane è destinata all’acquisto di carne (94 euro), davanti a pane e pasta (76 euro), ortaggi (63 euro), latte, formaggi e uova (58 euro), frutta (43), pesce (39 euro), bevande (22 euro), zucchero e dolci (19 euro), oli e grassi (17 euro), caffè e the (14 euro) e piatti pronti (10 euro). Secondo un’indagine Coldiretti/Ixè su spesa a km zero e farmers’ market, nella nostra regione per comprare prodotti tipici e tradizionali 6 consumatori lombardi su 10 preferiscono i mercati contadini di Campagna Amica.

Le ragioni che portano ad avvicinarsi ai mercati agricoli – spiega la Coldiretti Lombardia – sono in particolare la presenza di prodotti di stagione, il legame con i territori, il buon rapporto qualità/prezzo, il contatto diretto con i produttori e la certezza che le aziende presenti sono controllate. Più di 9 frequentatori su 10 si dichiarano inoltre soddisfatti e pronti a tornare per la spesa tra i banchi degli agricoltori.