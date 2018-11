Corsa campestre ai giardini estensi per gli alunni della Dante

Tutti di corsa per i viali dei giardini estensi. Questa mattina, gli alunni della scuola media Dante di Varese hanno invaso il parco per sfidarsi. Si è infatti svolta la corsa campestre, tradizionale gara di corsa che le scuole organizzano per i propri alunni.

Galleria fotografica Corsa campestre studenti media Dante di Varese 4 di 7

Inedito il campo di gara, proprio nel cuore cittadino. Un gran vociare di ragazzini impegnati a sfidarsi nel percorso che è stato predisposto dai docenti di educazione fisica. Alla fine, la dirigente del comprensivo Varese 5 Maria Rosa Rossi ha premiato i vincitori, uno per ogni singola categoria dei tre anni