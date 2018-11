Cure dentali e implantologia a Milano: i protocolli avanzati della clinica Sanident per riavere denti fissi

La perdita dei denti è un disagio che colpisce milioni di italiani, ma il numero di persone che decide di riaverli fissi con l’implantologia a Milano è in forte crescita. L’impiego di tecnologie moderne e di tecniche all’avanguardia ha reso la clinica Sanident un centro odontoiatrico all’avanguardia in grado di ricostruire denti fissi senza dolore e in 24 – 48 ore nella maggioranza dei casi.

La caduta dei denti è vissuta da molte persone come un grave problema fisico e psicologico, dal momento che fa pensare alla dentiera della nonna immersa nel bicchiere. Tuttavia, sin dagli anni ’70 è possibile sostituire i denti mancanti con denti fissi grazie all’implantologia dentale. L’implantologia è un’avanzata tecnica di odontoiatria che permette di sostituire anche tutti i denti persi grazie all’uso degli impianti dentali. Gli impianti sono innestati nell’ossatura della mascella o della mandibola e sostituiscono le vecchie radici dei denti; i nuovi denti fissi sono quindi applicati agli impianti dentali.

Non tutti sanno che con l’implantologia tradizionale è necessario attendere un numero variabile di mesi prima di posizionare i denti fissi agli impianti; durante questo periodo è fondamentale l’uso della dentiera per non rimanere senza denti. In assenza delle conoscenze e delle tecniche impiegate oggi, infatti, in particolare fino agli anni ’90 era necessario aspettare che gli impianti diventassero stabili nell’osso prima di caricarli con i denti fissi. Grazie alla rivoluzione scientifica e tecnologica, al contrario, in diversi casi oggi è possibile applicare la protesi fissa entro le 24 – 48 ore dall’inserimento degli impianti dentali. Milano ha tra i suoi centri di eccellenza in implantologia a carico immediato la clinica Sanident, che combina apparecchiature sofisticate a un’equipe medica di altissimo livello. Una delle condizioni richieste dal carico immediato è che l’impianto garantisca sin da subito la stabilità necessaria al posizionamento dei denti fissi.

Molte persone ancora oggi si sorprendono di come sia possibile impiantare i nuovi denti in un solo giorno. Sebbene sembri banale, si inizia con la prima visita e con opportuni esami che verificano la possibilità o meno di eseguire il carico immediato. In passato l’ortopanoramica era l’esame più comune, ma oggi un centro specializzato può fare affidamento sulla moderna Tac 3D. Con parole semplici, in un centro come la clinica Sanident è possibile scansionare l’osso mascellare e/o mandibolare in 3 dimensioni. Questo permette di ricavare informazioni digitali molto precise sullo stato clinico di partenza e di lavorare al computer per creare un progetto digitale dell’intervento. Pertanto, il giorno del trattamento il chirurgo-odontoiatria conosce in anticipo e con estrema precisione il quadro clinico del paziente e tutte le fasi operative da mettere in atto.

L’impiego di simili tecnologie ha rivoluzionato gli interventi di implantologia, poiché non solo riduce l’invasività della terapia e i tempi di guarigione ma rende anche molto più sicuro e preciso il trattamento. La stessa protesi dentaria è interamente progettata e costruita da sofisticati macchinari computerizzati nel periodo che precede la seduta implantare. In particolare, nella clinica Sanident -centro specializzato in implantologia a Milano, i nuovi denti fissi sono progettati e sviluppati con il computer grazie alle impronte dentali rilevate da uno speciale scanner. Lo scanner intraorale consente di acquisire le impronte dell’arcata in maniera più precisa e molto meno invasiva rispetto alle procedure tradizionali. Una volta progettati in ogni minimo dettaglio, i nuovi denti fissi sono riprodotti da avanzati macchinari che garantiscono una precisione di gran lunga superiore a quella dell’occhio umano. Dunque, se si può procedere con il carico immediato, il giorno dell’intervento i nuovi denti sono pronti per essere applicati o eventualmente rifiniti.

Se il trattamento in 24 ore è reso possibile dalla tecnologia e dalle competenze dello staff che esegue il trattamento, la presenza dell’anestesista in sala operatoria è molto importante per controllare stress e dolore. In particolare, la sedazione cosciente predispone a un profondo benessere psicofisico che, una volta terminato l’intervento, dà la sensazione di aver riposato e di aver fatto un sogno.

Grazie all'implantologia dentale, pertanto, oggi è possibile vivere la perdita dei denti con molta più serenità rispetto al passato, poiché in molti casi si possono riavere denti fissi in 24 – 48 ore e senza dolore.