Dal pigiama party ai laboratori, tutti gli eventi dedicati ai bambini

A un mese esatto dal Natale, per questo ultimo weekend di novembre, aumentano le niziative dedicate alla festa più attesa dai bambini. Manifestazioni che si aggiungono a laboratori, spettacoli, letture ed eventi particolari, anche in notturna, per un fine settimana pieno di spunti per i bambini e i loro genitori.

Per gli appuntamenti all’aria aperta si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma del programma annunciato.

FESTE

Besozzo: biblioteca in festa per tutta la giornata di sabato con “Ri-leggiamo”, evento ricco di laboratori, letture animate e l’incontro con lo scrittore premio Andersen Guido Quarzo > Il programma

Busto Arsizio: sacchi a pelo e tante storie tra gli scaffali pieni di libri per lo speciale Pigiama party in biblioteca, nella notte tra sabato e domenica > Leggi qui

Angera: nel pomeriggio di sabato 24 novembre la festa di San Nicola, portato dalle acque del Lago, sul suo piroscafo > Tutte le info

Cassano Magnago: a partire da sabato pomeriggio e per tutti i fine settimana sino a Natale c’è il Lindt Choco Festival, con giochi, degustazioni, magia e spettacoli > L’iniziativa

Somma Lombardo: da sabato pomeriggio e per tutti i fine settimana sino a fine anno a Volandia c’è “Il Villaggio del Grinch”: la giostra “in volo con Babbo Natale”, laboratori, magia e i dolciumi > L’evento

Venegono Inferiore: Mercatino di natale, con percorso runners, laboratori, concerto e iniziative per bambini > L’evento

SPETTACOLI

Busto Arsizio: quattro repliche in due giorni al teatro S. Giovanni Bosco per lo speciale “Pinocchio” che interagisca col pubblico sui social e gioca ai videogames, contro il bullismo > I dettagli

Olgiate Olona: sabato pomeriggio dalle 15.30 “Favole a teatro” a Villa Gonzaga per NidoMiPiace > Leggi qui

Varese: domenica alle ore 15 al Nuovo c’è Zanna Bianca, per la rassegna CinemaKids > Il film

Cazzago Brabbia: Bambini immersi nella musica con il concerto di insegnanti e musicistai Aigam dell’ensable milanese “Incanto”, nella sede di Makula, alle ore 10 e alle 11.15 > Tutte le info

LABORATORI

Busto Arsizio: Scuola di sci e snowboard per bambini, con tanto di neve e maestri, in piazza Santa Maria nelle giornate di sabato e domenica > Per saperne di più

Varese: domenica pomeriggio a Villa Panza c’è “Inganni a colori“, visita guidata e laboratorio ispirato a Dan Flavin > Come partecipare

Gavirate: laboratori creativi con materiali di riciclo al Chiostreo di Voltorre per Mani maestre > L’evento

Gallarate: “Questione di punti di vista” è il laboratorio di fotografia e collage, con visita guidata proposto dal MA*GA ai bambini per domenica pomeriggio > Leggi qui

FUORI PORTA

Como: Spettacoli e iniziative promossi dal Comune tra Villa Olmo e il centro città in occasione della Settimana dei diritti dell’infanzia > Il programma

Ornavasso: per tutto il fine settimana la “Grotta di Babbo Natale” di Ornavasso accoglie i bambini con laboratori, spettacoli e iniziative a tema > L’iniziativa

IN BIBLIOTECA

Luino: venerdì pomeriggio a Villa Hussy “Chiedimi cosa ti piace“, lettura animata per bimbi dai 3 ai 6 anni > Leggi

Cuveglio: sabato mattina parte il gruppo di lettura ragazzi in biblioteca con “Il nonno che aggiustava sogni” > L’iniziativa

INCONTRI PER GENITORI

Cislago: “Adolescenti fragili e sfrontati”, incontro con gli espertì venerdì alle ore 21 in auditorium > L’articolo

Gavirate: prima serata sull’Educazione al mondo digitale, in auditorium venerdì sera dalle ore 20.45 > I dettagli

Castronno: venerdì sera alle 20.30 la scuola De Amicis ospita un incontro sull’Educazione positiva > La serata

Azzate: spazio gioco solo per papà e figli, sbato mattina alle 10 a “Mamme in cerchio” > Come partecipare