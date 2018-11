Dalla Grotta di Babbo Natale all’incontro con la Regina dei Ghiacci

È in arrivo un mese ricco di eventi e occasioni uniche per vivere la magia del Natale. Tra le numerose iniziative in programma, una delle più affascinanti per i bambini, ma non solo, è senza dubbio a Ornavasso dove, dal 17 novembre al 28 dicembre sarà possibile visitare la “Grotta di Babbo Natale“. Giunto alla nona edizione, l’evento accoglie i visitatori offrendo 20 mila metri quadrati di parco, la grotta sotterranea, 200 metri sotto terra e 600 metri di presepe, con centinaia di iniziative e spettacoli (PER SAPERNE DI PIU’).

Non molto lontano, a Macugnaga (Monte Rosa), a circa 50 minuti da Ornavasso, dal 17 novembre al 16 dicembre è invece possibile incontrare la Regina dei Ghiacci, con salita in funivia a 1700 metri ai piedi del ghiacciaio del Monte Rosa.

Info su orari e programma qui

E’ possibile partecipare a entrambi gli eventi info qui, con visite in giornata, oppure usufruire dei pacchetti week end a condizioni di favore, con 20 family hotel convenzionati. Per le proposte week end visitare la pagina https://www.grottadibabbonatale.it/it/hotel