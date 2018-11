Dieci spettacoli gratuiti per la nuova rassegna Bimbinsieme

È dedicato ai cittadini più piccoli il nuovo progetto multiterritoriale di cultura, arte, gioco e lettura messo a punto dai sindaci e dagli assessori alla cultura dei comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Rescaldina e Villa Cortese.

Si chiama Bimbinsieme ed è un calendario di dieci iniziative, ospitati dai diversi comuni aderenti, tuttoi ad ingresso gratuito e pensati per l’intrattenimento e la crescita sociale dei bambini e delle loro famiglie.

“Il programma è ricco di contenuti, a sottolineare l’importanza dell’unione di intenti delle amministrazioni coinvolte, per un percorso articolato da dicembre a marzo, che evidenzia la cura, l’impegno e l’attenzione per le giovani e future leve”, sottolineano i promotori impegnati nel “superamento delle divisioni territoriali, per il bene comune di un territorio coeso, costantemente rivolto alla trasmissione di tutti i segnali positivi per la civile, proficua e fraterna convivenza”.

“In questi anni abbiamo tessuto una rete importante con le Amministrazioni vicine, e questo ci ha consentito di avviare numerose e proficue collaborazioni – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura di Rescaldina, Elena Gasparri – Una programmazione sovracomunale permette di offrire ai cittadini una proposta culturale ancora più ricca e variegata. E’ importante allargare i confini e considerare il territorio in senso più allargato, perché ci permette di condividere idee, allargare la partecipazione e affrontare insieme le difficoltà.”

A DICEMBRE

Il primo appuntamento è per sabato 1 dicembre alle ore 16.30 nella sala consiliare di Villa Cortese (piazza del Carroccio 15). Eccezionalmente prestata all’arte nella sala andrà in scena lo spettacolo “I sogni del cielo” a cura della compagnia “Camminiamo insieme”.

Venerdì 7 dicembre invece spazio alla fantasia con il laboratorio creativo dedicato al Natale “Renne ghirlande ed elfi” introdotto da giochi e letture animate per bambini in età scolare. L’appuntamento è per le ore 17.30 al Villaggio di Babbo Natale allestito dal Museo civico di Castano Primo, in via Corio.

Nella mattinata di sabato 22 dicembre, dalle ore 10,30, la Biblioteca civica “Lea Garofalo” di Rescaldina (via Battisti 3) propone “Ballata di Natale”, lettura animata ispirata a “Canto di Natale” di Charles Dickens.