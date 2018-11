Dimentica il borsello con 4mila euro, la Polizia lo ritrova

Nella serata di ieri, 19 novembre, il titolare di un bar, conclusa la giornata lavorativa, ha pensato di tentare la fortuna in una sala giochi di Gallarate con l’incasso giornaliero. La stanchezza o semplicemente la distrazione o il desiderio di provare la fortuna con un gioco differente, lo hanno portato a lasciare incustodito sulla prima macchinetta VLT, il borsello contenente i 4.000 euro circa guadagnati durante la giornata.

Provvidenziale per il barista sarà un ultimo passaggio di controllo al proprio locale prima di rientrare a casa, che gli ricorderà il borsello dimenticato con l’incasso all’interno della sala giochi. L’uomo è tornato di corsa sui suoi passi per recuperare il borsello ed il suo contenuto ma nel frattempo qualcuno se ne era impossessato lasciandogli come unica alternativa quella di chiamare in aiuto le forze di polizia.

Immediatamente una pattuglia della volante del Commissariato di Gallarate, in servizio di controllo del territorio, ha raggiunto il locale dove, visionato il video del sistema di sorveglianza, ha individuato subito il responsabile; un uomo che accortosi del borsello, dopo essersi accertato che nessuno lo stesse osservando, lo ha preso e nascosto, è uscito dal locale e si è allontanato a bordo di un’autovettura.

Grazie all’accertamento effettuato sulla targa del mezzo, i poliziotti sono risaliti all’identità del soggetto, un uomo, 44enne, che è stato rintracciato dagli operanti. L’uomo ha consegnato il borsello agli agenti e ha ammesso di essersene impossessato, pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto. Il denaro insieme ai documenti personali sono stati restituiti al malcapitato.