I diplomati di Geymonat e Tosi trovano subito il lavoro

Quale scuola scegliere se si vuole andare subito a lavorare? Alla domanda risponde la Fondazione Agnelli con Eduscopio, l’osservatorio dei risultati ottenuti dagli studenti usciti dal quinquennio superiore.

L’analisi parte dal tasso di occupazione di almeno un semestre nei due anni successivi al diploma . La ricerca riguarda istituti tecnici e professionali, di ambito economico e tecnologico.

La richiesta di periti rimane un elemento di elevata preoccupazione per il sistema Italia dato che le statistiche parlano di mancanza di almeno di 264mila operai specializzati richiesti nei prossimi 5 anni, di circa 20.000 specialisti nella filiera moda nella sola Lombardia e di carenza di circa 60.000 lavoratori preparati per il settore digitale e informatico.

A guardare le classifiche prodotte da Eduscopio,

– nel settore economico: il primo in provincia è l’Ite tosi di Busto con 65 punti, seguito dal Gadda Rosselli di Gallarate a 64,21. C’è poi il Don Milani di Tradate con 60,88 punti, lo Stein di Gavirate con 51,42 e il Daverio di Varese con 50,8. Sotto i 50 punti il Carlo Volontà di Luino , Il Keynes di Gazzada e il Dalla Chiesa di Sesto. Fanalino di coda il Casula di Varese con 41 punti e l’Isis Valceresio con 33.

Nel comparto tecnologico il primato spetta al Geymonat di Tradate con 77 punti, che è anche tra i magnifici 10 in Lombardia. Seguono il Facchinetti di Castellanza con 70,6, il Newton di Varese con 66,35, il Ponti di Gallarate con 59, il Keynes di Gazzada con 53 punti, lo Stein di Gavirate, il Dalla Chiesa di Sesto Calende e l’Olga Fiorini di Busto Arsizio.

Più in basso in classifica troviamo il Falcone di Gallarate, il Carlo Volontè di Luino rispettivamente con 43 e 39 punti. Chiudono l’elenco il Nervi di Varese con 33 punti e il Don Milani di Tradate.

Tra gli istituti professionali dedicati ai servizi: il primato spetta al varesino De Filippi con 61,5 punti seguito dal Falcone di Gallarate. Più distanziato il Verri di Busto con 50 punti, l’Einaudi di Varese con 44 punti e lo Stein di Gavirate con 43. Chiude l’isis Valceresio con 30 punti.

Tra i tecnologici professionali ottimo risultato per il Dalla Chiesa che ottiene il primo posto della classifica con 81 punti. Seguono il Facchinetti di Castellanza con 71 , il Newton di Varese con 66 il Ponti di Gallarate con 59 e il Falcone sempre di Gallarate con 31.

I risultati così ottenuti non riflettono però le performance registrate se si considera la congruità del lavoro con il titolo del diploma. In questo ambito, le differenze sono molto marcate ( migliora di ben 10 posizioni rispetto allo scorso anno la prestazione del Geymonat che ottiene 57 punti) e, anche nelle situazioni migliori, raramente si ottengono 60 punti di graduatoria, con molti numeri abbondantemente sotto il 50.