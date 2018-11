Disagi sulle linee ferroviarie del Varesotto, ritardi e cancellazioni

Qualche disagio sulle linee ferroviarie questa mattina, mercoledì 7 novembre, con alcuni treni in forte ritardo e uno addirittura cancellato. Da Legnano seganalano la cancellazione del treno S5 per Milano Certosa e i 40 minuti di ritardo del regionale 5307 di Trenord per Milano Porta Garibaldi. Ritardo di 30 minuti anche del 5309 per Milano Porta Garibaldi

Si segnala inoltre che il treno 25408 (COMO S.GIOVANNI 07:06 – MALPENSA AEROPORTO T2 08:47) viaggia con 44 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea, di competenza RFI nella stazione di Varese.

Il treno 30 (LAVENO MOMBELLO FN 08:38 – MILANO CADORNA 10:08) è partito e viaggia con 20 minuti di ritardo a causa dell’attesa del treno corrispondente e perchè è stato necessario attendere l’arrivo di un altro treno nella stazione di LAVENO MOMBELLO FN.

Il treno 26 (LAVENO MOMBELLO FN 07:38 – MILANO CADORNA 09:08) oggi terminerà il viaggio nella stazione di VARESE NORD, a causa di un guasto tecnico al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I clienti da VARESE NORD e diretti a MILANO CADORNA possono prendere il treno 10028 (VARESE NORD 08:20 – MILANO CADORNA 09:21).