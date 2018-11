Domenica partono le “domeniche al museo” di Busto

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Busto Arsizio, attraverso l’Assessorato alla Cultura, propone le consuete preziose iniziative “Domenica ai musei”, organizzate a cura del Dipartimento dei Servizi educativi museali della Città.

Due appuntamenti al mese per otto mesi, un totale di ben sedici appuntamenti all’anno con l’obiettivo di animare le collezioni museali cittadine nel fine settimana.

La rassegna prevede incontri dedicati sia al pubblico degli adulti, sia alle famiglie.

Gli appuntamenti dedicati agli adulti saranno legati dal filo della natura, con il tema “La natura nel tessuto”, al Museo del Tessile, e più propriamente artistici, sul tema “Essenze d’arte”, a Palazzo Marliani Cicogna: un affascinante viaggio tra pittura e mondo naturale, alla scoperta di piante e fiori raffigurati in alcune opere del museo.

Infine, per le famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni tornano le Giocomerende, articolate in una visita guidata interattiva e laboratorio didattico a tema presso i Musei Civici o il territorio, che si concludono con una merenda (dallo scorso anno rigorosamente bio e rispettose delle più frequenti intolleranze o problematiche alimentari) offerta a tutti i bambini partecipanti.

Non mancheranno inoltre visite guidate a tema in occasione di particolari progetti e ricorrenze e iniziative per approfondire mostre organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale.

Anche gli amanti delle due ruote saranno coinvolti, come da tradizione, con la bella stagione, in itinerari di cicloturismo che permetteranno di conciliare movimento e voglia di cultura.

«Organizzare appuntamenti di qualità che mettano a tema il patrimonio culturale del territorio – commenta l’Assessore all’Identità, Cultura e Commercio Manuela Maffioli – sensibilizza i cittadini alla consapevolezza del valore della cultura a due passi da loro. Proporre questi incontri nel weekend è una preziosa opportunità per vivere la propria Città e per trascorrere il tempo libero all’insegna della bellezza».

«Gli incontri/laboratori per i bambini, inoltre – sottolinea l’Assessore – sono il valore aggiunto della programmazione, l’introduzione dei più piccoli alla cultura e all’arte, in un incontro che confidiamo possa aggiungere bellezza al loro presente e, soprattutto, al loro futuro».

Primo appuntamento della rassegna è domenica 11 novembre, alle ore 16.30, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6), che vedrà come protagonista la pianta del cotone.

La partecipazione è libera e gratuita.

In allegato il calendario completo degli appuntamenti.

