Domenicali vuole più malizia: «Dovevamo portare a casa la vittoria»

Il Varese conosce il segno “X”. Primo pareggio in campionato per i biancorossi, che impattano 1-1 al “Franco Ossola” contro l’Ardor Lazzate. Una partita difficile per i varesini, che non sono riusciti a giocare sui loro standard qualitativi, un po’ frenati dal campo, pesante e un po’ invece bloccati dalla coriacea prestazione degli avversari gialloblu. Al termine della partita mister Manuele Domenicali cerca di analizzare il match: «Sapevamo fosse una gara difficile, mi aspettavo una sfida di questo genere da parte dei nostri avversari. È stata un po’ più difficile per i nostri problemi; la squadra non è riuscita a esprimersi sui livelli che sappiamo, sulla velocità delle giocate e negli uno contro uno. Non abbiamo però mollato nonostante le difficoltà. La cosa che non mi va è che siamo andati in avanti nel punteggio ma non siamo riusciti a vincere, subendo gol da un’azione di calcio d’angolo sulla quale potevamo allontanare il pallone».

La disamina dell’allenatore biancorosso passa anche per la prossima gara, lo scontro di Castellanza: «Porro ha fatto almeno un paio di parate importanti. È un altro giovane promettente che abbiamo fatto giocare. Per settimana prossima (sfida d’alta classifica contro la Castellanzese, ndr) avremo diversi problemi: Piqueti sarà via con la nazionale, Lercara non ci sarà per l’appendicite, M’Zoughi e Travaglini si alleneranno poco e Scaramuzza è da valutare. Aspettiamo il completamento del tesseramento di Urbano. Nonostante questo, non ci piangiamo addosso, dobbiamo essere positivi, ma anche stare più attenti agli episodi».

A parlare per l’Ardor Lazzate è il capitano Sergio Sala, navigato difensore e autore del gol del definitivo 1-1: «Un applauso ai tifosi del Varese che nonostante tutte le difficoltà sono ancora qua a cantare e sostenere la squadra. Il Varese è giovane e con buone prospettive, con qualche innesto in più sarebbe una squadra completa. Il rigore è giusto, quando il difensore scivola in area non va bene. Dal loro gol però abbiamo fatto meglio, colpendo una traversa e altre occasioni da gol fino ad arrivare al pareggio. Sono contento anche di aver segnato qua, è speciale. Se guardiamo le occasione, ne abbiamo avute di più noi, ma il Varese non ha rubato niente».

Un esordio convincente per Andrea Porro tra i bali biancorossi, anche se non conditi dalla vittoria: «Non mi aspettavo di giocare oggi. Il gol che abbiamo preso non ce lo meritavamo, speriamo che la prossima vada meglio. Sono contento della mia prestazione, a parte il gol che ha calciato forte da vicino e non sono riuscito a prendere».