Con il coro del liceo musicale si accende l’albero di Natale

Ormai il progetto Varese Xmas Village, che porta il Natale per le vie del Centro di Varese, sta diventando visibile, e mancano pochi giorni alla sua inaugurazione ufficiale: per le accensioni delle luci l’appuntamento è per il 24 novembre, mentre le iniziative prenderanno il via il primo dicembre.

L’appuntamento per chi si vuole godere l’accensione è quindi per sabato 24 novembre alle 17: in quell’occasione gli allievi del liceo musicale “A. Manzoni” allieteranno i presenti con musiche e canti natalizi.

Le luci si accenderanno per l’albero, allestito con stringhe led di colore bianco come per la facciata dell’edificio di Camera di Commercio e della Torre Civica. In particolare, l’allestimento dell’albero è avvenuto in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’accensione aprirà ufficialmente il Varese Xmas Village, il Natale per le vie del centro di Varese organizzato da La Stube di Luca Tonidandel con il supporto di Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese”. L’allestimento dell’albero è stato realizzato grazie alla BCC Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e di Buguggiate, filiale di Varese.