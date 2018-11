Elisoccorso nella notte allarma i residenti ma è l’area prevista per gli atterraggi

Un elicottero di soccorso atterrato nella notte a Comabbio ha allarmato i cittadini preoccupati che qualcosa fosse accaduto all’interno del territorio comunale.

In molti ci hanno scritto in quelle ore (il velivolo è atterrato intorno alle 23) chiedendo informazioni su quanto stesse succedendo.

In realtà l’intervento di soccorso, avvenuto per soccorrere una persona colpita da malore, è avvenuto a Mercallo e non a Comabbio che, tuttavia, è stata interessata dall’operazione di soccorso perché quella vicina al cimitero è una delle aree identificate come idonee dal servizio di soccorso Areu per l’atterraggio dell’elicottero durante i voli notturni.

Si trattava di un uomo che ha allertato i soccorsi dopo aver sentito un forte dolore toracico.

Come prassi l’elicottero deve poter atterrare in un’area considerata sicura nei pressi del luogo di soccorso. Una sicurezza che durante i voli notturni deve essere ancora più stringente e il sito di Comabbio è stato proprio individuato per questa caratteristica.

Le ambulanze, poi, si occupano di trasportare il paziente dal luogo di soccorso all’elicottero per il trasporto d’urgenza quando lo si ritiene necessario.