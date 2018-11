Il fascino di Villa del Balbianello, da Star Wars alle nozze Bollywood

È stata il bene del FAI più visitato dai turisti quest’anno e si prepara, secondo quanto annunciato dalla stampa indiana, ad ospitare uno degli eventi più attesi nel mondo del gossip internazionale, il matrimonio tra le star di Bollywood Deepika Padukone e Ranveer Singh.

Villa del Balbianello a Tremezzina, Como, è la splendida location scelta per la cerimonia che si terrà il 14 e 15 novembre e porterà sul Lago tantissimi ospiti, tra i quali non mancheranno importanti celebrità (sono solo voci, ma secondo le indiscrezioni riportate dai giornali indiani, tra gli invitati ci sarebbero anche Madonna, Elton John e Tom Cruise).

L’evento sarà una vetrina molto prestigiosa per la villa basti pensare che i due sposi, solo su Instagram contano oltre 40 milioni di follower.

Le nozze più attese di Bollywood sono per il Lago di Como soltanto l’ultima di una serie di occasioni che hanno portato sul territorio personaggi famosi di ogni genere, dai divi del grande schermo ai campioni dello sport internazionale.

L’ultimo in ordine di tempo è stato Mick Jagger ma prima di lui, per citarne alcuni, durante l’estate hanno visitato “Lake Como” anche Jannifer Aniston e Adam Sandler, Cristiano Ronaldo, i duchi del Sussex Harry e Meghan, il frontman degli Aerosmith Steven Tyler. Una carrellata di vip, senza dimenticare naturalmente la famiglia Clooney, che conferma la vocazione internazionale di questa destinazione del Nord Italia e che, anche attraverso l’eco di media e social network, ne alimenta notorietà e prestigio e naturalmente un notevole indotto economico.

Per Villa del Balbianello il matrimonio tra gli attori di Bollywood sarà la conclusione di un anno segnato da ottimi risultati: con oltre 116.000 presenze, la dimora sul Lario è stata il bene del Fai (Fondo Ambiente Italiano) più visitato in Italia. Sul totale dei visitatori 85.000 erano stranieri per lo più provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, ma anche da India, Brasile, Israele e Indonesia. I matrimoni ospitati sono stati 120.

Una curiosità infine sul luogo: non sono solo fascino e posizione strategica a rendere unica e conosciuta questa splendida residenza. La sua notorietà è dovuta anche al grande schermo. Villa del Balbianello ha fatto da sfondo a scene memorabili di alcuni grandi film come Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni di George Lucas (2002) e Casino Royale di Martin Campbell (2006) con Daniel Craig.