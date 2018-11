Fbc Saronno non scende in campo, Besnatese vince a tavolino

Quando l’arbitro è entrato nello spogliatoio dell’Fbc Saronno che oggi, domenica 25 novembre, era ospite della Besnatese per la partita del campionato di Promozione ha trovato solo tre giocatori. Il match non si è disputato e per i biancocelesti continua una crisi, dovuta a guai societari, che già nelle ultime settimane aveva creato non pochi problemi.

Oggi pomeriggio alle 14,30 a Besnate sono arrivati, da Saronno, solo il mister Stefano Imburgia, il dirigente accompagnato Giuseppe Sgrò e il team manager Angelo Monti. E’ stato proprio quest’ultimo, assente il presidente Antonio Pilato, a fare il punto della situazione prima della chiama degli arbitri. «Ci sono solo tre giocatori – ha spiegato con rammarico – abbiamo una rosa ridotta all’osso e ci sono diversi infortunati e giocatori malati».

Spiegazioni che sono state fornite anche gli ultras del Fronte Ribelle che sono arrivati al centro sportivo di Besnate con striscioni, bandiere e persino con una muta di maglie: «Massimo sostegno alla squadra, ai giocatori che ci mettono la faccia ma la contestazione per una società che non ha rispetto del nome, dei colori e dei tifosi non si fermerà».

In settimana si era registrata la dura presa di posizione del vicepresidente Antonio Surace che aveva annunciato l’intenzione di “mollare tutto se non arriveranno le dimissioni di Pilato”.

Una vicenda che ha lasciato molta amarezza ai saronnesi ma anche ai padroni di casa: «Ci spiace per l’Fbc e i tifosi che certo non meritano di trovarsi in una situazione del genere» ha commentato il direttore sportivo Paolo Pozzi.

Al 45′ minuto visto che gli ospiti non avevano gli uomini da schierare la partita è stata dichiarata rinviata. Scatterà la vittoria a tavolino per la Besnatese e se il mancato ingresso in campo si verificherà per altre tre domeniche l’Fbc Saronno sarà esclusa dal campionato.