“Festa dei sapori” a Villa Cicogna con la Pro loco e l’associazione Valle del Ceresio

Domenica 4 novembre una giornata per godersi il meglio dell’autunno, con la “Festa dei sapori” della Pro Loco di Bisuschio . Dalle 10.30 fino a sera a Villa Cicogna e sul viale mercatino dei sapori e dell’artigianato, un menù speciale con tante proposte dalla Valtellina, ma anche intrattenimenti teatrali e musica.

La festa d’autunno sarà l’occasione per la neonata Associazione Valle del Ceresio, per presentarsi e far conoscere attività e progetti.

«Noi dell’associazione portiamo produttori della valle (asparagi di Cantello, formaggio caprino di Arcisate, salumi e formaggi di Besano – dice Ettore Martinenghi, tra i principali promotori dell’associazione – Inoltre regaleremo dei libri a tutti coloro che si avvicineranno al nostro stand».

Chi vorrà potrà associarsi e usufruire con la tessera degli sconti assicurati grazie alla rete di collaborazioni attivate con negozi e servizi della zona: «I nostri partner saranno presenti con le loro brochures, depliants, biglietti da visita. Grazie a questi accordi cerchiamo di offrire delle agevolazioni a chi si associa e allo stesso tempo di valorizzare e dare visibilità alle attività economiche della Valceresio».

