Fiamme nella notte in un deposito di fieno

Fiamme nella notte in un’azienda agricola di Arcisate in via don Bagiolini. A prendere fuoco un deposito di fieno.

L’incendio si è sviluppato attorno alle 2 di notte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Varese con diversi automezzi.

Le squadre hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Le operazioni sono terminate alle 8.