Fondazioni e nuove povertà: convegno con il Lions Club Saronno

Venerdì 16 novembre alle 18,30 il Lions Club Saronno Host organizza a Casa di Marta, in via Piave angolo via Petrarca, l’incontro “Le Fondazioni e le nuove povertà”. Il club, sempre vicino alle fasce di persone considerate “ultimi” coinvolgerà nel dibattito Giuseppe Guzzetti presidente Fondazione Cariplo e dell’Acri, Gabriele Necchi in rappresentanza della Fondazione Lions e Carlo Massironi per la Fondazione Comunitaria del Varesotto. A moderare il dibattito sarà Alfredo Mariotti.

“Le problematiche collegate alle nuove povertà – ha affermato Carlo Pagani presidente dell’Host – si vanno sempre più espandendo e vanno a colpire ceti sociali che, fino a qualche anno fa, erano considerati immuni da tale pericolo”.

“Il nostro club – concludono dal sodalizio – cerca di anticipare l’espandersi di un tema fondamentale per il futuro delle persone affinchè, con l’informazione, si capisca, specialmente da parte di chi è chiamato per impegno volontario o istituzionale, come comportarsi per attutirne l’impatto”.