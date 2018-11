Fotocamere, oro e fisarmoniche: la caccia all’affare all’asta di Malpensa

Una fisarmonica, quattrocento grammi di oggetti “color oro”, ma anche solo una sacca piena di giubbotti in jeans. C’è un po’ il brivido della scoperta, dentro l’asta degli oggetti smarriti a Malpensa e Linate.

Un appuntamento che a Malpensa ogni anno genera grande attenzione, attrae decine di compratori, speranze di grandi affari. E anche quest’anno si sono presentati in tanti, anche se un po’ meno delle scorse edizioni.

Duecento i lotti a disposizione, come avevamo anticipato ieri. Quelli più economici (come – appunto – la selezione di 102 giubbotti jeans) sono andati via per trenta euro, mentre quelli più costosi hanno visto rilanci fino a 2840 euro: questo è il valore di quattro etti di oggetti “color oro”, chi li ha comprati fa una scommessa sul valore complessivo, tra vero oro e bigiotteria. Analogo lotto comprendeva un chilo di oggetti “color argento”, pagati 1700 euro. Sono invece andate deserte le aste per alcuni lotti di vestiario generico (sarà dato in beneficienza). Tra le curiosità, anche un lotto di kippah ebraiche. Tra il pubblico c’erano come sempre acquirenti esperti, cacciatori di occasione, semplici curiosi. Nel video alcune voci di chi è venuto all’asta degli oggetti smarriti del 2018.

