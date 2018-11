Furto al campo sportivo, rubati maglie, borse e palloni dei bambini

«Ci hanno rubato borse, magliette e palloni dei bambini. Adesso non sappiamo come farli giocare».

La denuncia arriva da Cunardo: qualcuno, nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 novembre, è entrato nel centro sportivo di via Rossini. Hanno spaccato vetri, divelto le porte e scardinato gli ingressi. Poi hanno portato via il materiale sportivo dei bambini, tre mille e duemila euro la prima stima: lì giocano le squadre under 10, 12 e 14 dell’Hellas Cunardo, squadra del Csi Varese che gestisce il campo di proprietà del Comune. È stata sporta denuncia ai carabinieri di Marchirolo, chiamati sul posto per verificare l’effrazione e quantificare il furto.

«Già in passato avevamo subito atti vandalici, scritte sui muri o danni alla struttura, ma niente di simile a quanto successo questa volta – spiega Vincenzo Niesi, presidente della società sportiva Hellas Cunardo, che ha una cinquantina di bambini tesserati -. Siamo venuti qui alle 15.30 per fare le righe per la partita di domenica, e ci siamo trovati questa bella sorpresa. Domenica faremo comunque giocare i nostri ragazzi, ma siamo davvero in difficoltà: se ci fosse qualcuno della comunità cunardese (o anche da fuori) disposto a darci una mano ne saremmo felici e riconoscenti».

Per chi volesse e potesse aiutare, la mail a cui scrivere è niesi.vincenzo@gmail.com e il numero di telefono è 3476493276.