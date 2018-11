Il giallo contro la violenza sulle donne: Sara Magnoli presenta il suo romanzo

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, domenica 25 novembre alle ore 16,00 nella Sala Ulisse Bosisio della Biblioteca Comunale N. H. Gian Domenico Oltrona Visconti di Lonate Pozzolo, Sara Magnoli presenterà il suo libro Se il freddo fa rumore.

Come altri romanzi gialli contemporanei, anche quelli di Sara Magnoli, si allontanano dallo stereotipo del giallo classico, infatti non si limitano a raccontare un crimine e un’indagine, ma raccontano anche del mondo e del contesto in cui si svolge la vicenda.

In Se il freddo fa rumore, secondo romanzo della trilogia del “Se”, l’autrice affronta il problema della violenza contro le donne, sia fisica che psicologica.

Il romanzo parte dal ritrovamento di un cadavere nelle case delle “aree delocalizzate” vicino Malpensa: due ragazzine che non si conoscono, una di 13 anni, Sofia, famiglia benestante, all’apparenza, senza particolari problemi, l’altra, di 17 anni, Najeeba, tunisina, bellissima e bravissima ragazza, con una famiglia ben integrata nel nostro paese, sono misteriosamente scomparse dalla stessa cittadina di provincia (Busto Arsizio). Si tratta di un brutale omicidio senza spiegazione, un groviglio di emozioni, sentimenti e relazioni dove niente è come sembra, all’ombra di intimidazioni e minacce e la paura di non sentirsi mai al sicuro. Un inquietante caso per il vicequestore Luciano Mauri e per la Lorenza Maj, brillante giornalista di cronaca nera e cultura per un quotidiano on line. Mentre le luminarie ricordano il Natale ormai vicino, i destini delle due ragazze s’incontrano, nel più tragico dei modi, alla fine di un viaggio verso l’ignoto. Un romanzo captante e inquietante, in una solitudine, che penetra nelle ossa, proprio come il freddo, e ci insegna che Se il freddo fa rumore, il suo boato è agghiacciante.

La presentazione sarà accompagnata da musiche dal vivo eseguite dall’ensemble di percussioni Danno Compound, una band composta esclusivamente da percussionisti, allievi ed ex allievi della Groove House- Associazione Agogica di Gallarate, diretti dal maestro Massimiliano Varotto.

Ingresso gratuito

Possibilità di acquistare il libro

Informazioni: Biblioteca Comunale N. H. Gian Domenico Oltrona Visconti – c/o Monastero S. Michele – via Cavour 21 21015 Lonate Pozzolo – tel 0331-303621 0331-303620

biblioteca.comunale@lonatepozzolo.gov.it,