Giornata contro la violenza: tutti i consiglieri in maglietta arancione

Si è parlato di lotta contro la violenza sulle donne questa mattina in Consiglio regionale.

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che sarà celebrata domenica 25 novembre, l’assessore regionale per la Famiglia, Silvia Piani in apertura della seduta odierna del Consiglio ha illustrato le politiche di Regione Lombardia per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

«Sono ormai presenti su tutto il territorio regionale i Centri antiviolenza, strutture in grado di dare risposte concrete e veloci alle donne che denunciano maltrattamenti in famiglia – ha detto l’assessore – e questo è uno dei principali e più importanti risultati raggiunti nella nostra regione».

Ringraziando per l’ottimo lavoro svolto nella precedente legislatura dall’allora assessore alla partita, Francesca Brianza, oggi vice presidente del Consiglio regionale, Silvia Piani ha poi sottolineato l’impegno costante di Regione Lombardia sull’argomento: «Cinque anni fa il fenomeno era poco noto, la rete antiviolenza copriva appena il 37% del territorio regionale: oggi la copertura è del 100% e le donne che si sono rivolte a queste strutture sono passate da 3.000 a oltre 8.000. Più che di un fenomeno in crescita è un fenomeno che emerge e questo era proprio il primo obiettivo che ci eravamo prefissi».

Oltre alla rete antiviolenza, Regione Lombardia ha attivato un Osservatorio regionale per un monitoraggio puntuale: secondo i dati raccolti, emerge che il 60% delle donne che denunciano violenza ha figli minori e il 45% delle stesse non ha una fonte di reddito stabile. «Ciò significa – ha aggiunto l’assessoree Piani – che oltre a fornire assistenza primaria alle donne, occorre attivarsi anche per un loro inserimento sociale e lavorativo».

E per testimoniare solidarietà e vicinanza a tutte le donne maltrattate, tutti i consiglieri regionali hanno indossato una maglietta arancione con la scritta “Non sei da sola”. Inoltre, da venerdì e fino a domenica Palazzo Pirelli, sede dell’Assemblea lombarda, sarà illuminato con la scritta dell’iniziativa.

Tra le iniziative promosse da Regione Lombardia anche gli interventi di formazione dedicati al personale sanitario, agli avvocati e agli agenti delle Forze dell’ordine, il Tavolo anti violenza, il nuovo Piano quadriennale e una app per smartphone con tutte le informazioni utili in caso di emergenza.

Numerosi anche gli eventi promossi in preparazione della Giornata contro la violenza alle donne: oltre a un concerto per i ragazzi, è stato lanciato un concorso dedicato agli studenti per la creazione del nuovo logo della manifestazione.