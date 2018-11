Giovani, istruzione e lavoro: un incontro con l’europarlamentare Patrizia Toia

Terzo e ultimo appuntamento con l’iniziativa “EUROLab2018″ – laboratori in/formativi per conoscere l’Europa.

Appuntamento giovedì 15 novembre, alle ore 20,30 in Via Bramante 49 a Legnano dove avrà luogo il laboratorio dal titolo”L’Europa che voglio”. Il laboratorio vedrà la presenza di Patrizia Toia, Europarlamentare del Gruppo S&D e Capo delegazione PD al Parlamento europeo – Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia. Due i temi in particolare tra quelli che saranno discussi: “Giovani e istruzione” e “Lavoro e innovazione”. La partecipazione è aperta a tutti.