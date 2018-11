Giovani contro: la Uyba fa visita al Club Italia

Non è più “tecnicamente” un derby come negli anni scorsi, ma rimane un incontro molto interessante quello che domenica 25 novembre, la Unet E-Work Busto Arsizio disputerà in trasferta al Centro Pavesi di Milano contro il Club Italia, con l’obiettivo dichiarato di centrare la sesta vittoria consecutiva su altrettante gare di Serie A1.

Alle ore 17 le Farfalle scenderanno in campo contro le giovani azzurre guidate da coach Bellano, in una partita tutta altro che scontata, visto che il Club Italia è una squadra sempre insidiosa (chiedere a Novara, costretta al tie-break) e alla ricerca di riscatto a un inizio stagione non entusiasmante.

Le padrone di casa scenderanno in campo con la regia di Morello, in diagonale con l’opposta Nwakalor, al centro Fahr e Kone, in banda le “terribili” Pietrini e Populini, mentre la maglia di libero è indossata da De Bortoli. Sul lato bustocco del campo, coach Mencarelli potrà contare su tute le sue atlete, compresa Meijners che ha fatto il suo debutto ufficiale sul campo, nella gara contro Firenze seppur per una breve apparizione. Sul campo, in maglia biancorossa, nei panni delle ex di turno ci saranno Orro, Berti, Bonifacio, Piani e Botezat, a conferma di come l’arrivo di Mencarelli abbia aperto una canale privilegiato tra la Unet e il serbatoio della Nazionale.

Proprio la ex azzurrina Alexandra Botezat presenta la partita, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione: «Tornare a giocare al Centro Pavesi fa un certo effetto: sicuramente in me e nelle mie compagne che hanno vissuto l’esperienza del Club Italia riaffioreranno tanti bei ricordi. Non possiamo sottovalutare la partita, perchè il Club Italia è una squadra giovane, ma molto tenace: abbiamo visto cosa le ragazze hanno fatto a Novara e sappiamo che non mollano mai. Noi dovremo essere brave dal punto di vista mentale a essere sulla partita in ogni istante e a non calare in nessun modo».

Intanto gli occhi dei tifosi biancorossi – ovviamente presenti in forze al “Pavesi” – saranno puntati anche sugli altri campi: l’altra capolista Igor Gorgonzola sarà impegnata a Firenze contro un’avversaria non semplice come Il Bisonte, mentre Conegliano (che segue un classifica ma con un match in meno) se la vedrà in trasferta con Filottrano. Turno quindi che anche per le prime della classe (Uyba compresa) può riservare più di una insidia.

Il match del “Pavesi” sarà anche trampolino di lancio per la Uyba in vista dell’esordio stagionale in Europa, quello di mercoledì 28 novembre in Coppa Cev contro le tedesche del Dresdner, al PalaYamamay.

Club Italia Crai – Unet E-Work Busto Arsizio Club Italia: 1 Enweonwu, 2 Battista, 3 Malual, 4 Morello, 5 Lubian, 6 Bassi, 7 Pietrini, 8 Kone, 9 Omoruyi, 10 De Bortoli (L), 11 Costantini, 12 Populini, 13 Fahr, 14 Panetoni, 15 Nwakalor S., 16 Scola, 17 Nwakalor L., 18 Trampus. All.

Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Arbitri: Canessa – Zingaro.

Il programma (7a di andata): Monza – Scandicci, Firenze – Novara, Casalmaggiore – Chieri, Bergamo – Cuneo, Filottrano – Conegliano, Club Italia – BUSTO A. Riposa: Brescia

Classifica: Novara*, BUSTO A.* 14; Conegliano**, Scandicci, Casalmaggiore 12; Monza, Brescia 10;Firenze 9; Cuneo* 5; Filottrano*, Bergamo 3; Club Italia* 1; Chieri 0.

* una partita in meno ** due partite in meno