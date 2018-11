Giovedì culturali: Il maestro Giovanni Testori

Per «I giovedì culturali in libreria», giovedì 15 novembre con inizio alle ore 21, la Libreria Nuova Terra (via Giolitti,14) – Legnano verrà presentato il libro «Una gratitudine senza debiti. Giovanni Testori, un maestro» (Edizioni La Nave di Teseo).

Interverranno: l’autore Luca Doninelli e il direttore del Centro Teatrale Bresciano Gian Mario Bandera, fondatore, con Testori e Doninelli, della compagnia teatrale “Teatro de gli Incamminati”

Modera la serata: Alessandro Rizzo, giornalista – Consiglio direttivo Associazione De Gasperi.

Si tratta del terzo e conclusivo appuntamento con «I giovedì culturali in libreria», organizzati dall’Associazione Alcide De Gasperi, la libreria Nuova Terra e promossi dall’Associazione Italiana Centri Culturali.