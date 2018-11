Gli atleti degli “Insubrika” sul podio dell’European Swim City

Un’altra giornata piena di emozioni, quella del 12 Novembre, hanno vissuto il Consigliere Delegato allo Sport di Sesto Calende Simone Pintori e il Vice Presidente della Pro Loco locale Andrea Scandola, al salone d’onore del CONI a Roma alla presenza del Presidente Giovanni Malagò.

Emozioni suscitate in quanto Sesto Calende è stata protagonista non solo per il ritiro della targa che sancisce l’inizio dell’anno del titolo ottenuto, ma è stata ritirata la bandiera come premio dedicato al terzo posto ottenuto dai ragazzi del Team Insubrika durante le tre giornate dell’European Swim City (competizione internazionale di nuoto riservato alle Città e Comuni che hanno ottenuto il titolo Europeo) tenutosi a Pesaro lo scorso Luglio. Questa bandiera verrà consegnata alla Società Sestese il prossimo 24 Novembre durante un momento istituzionale in Sala Consigliare, col fine di custodirla ed esibirla presso il Centro Sportivo Wave, dove si allenano gli atleti Sestesi.

“Questa mattina ho avuto modo di incontrare amici di lunga data come il Sindaco di Gozzano Carla Biscuola che ha ottenuto il titolo per il 2020 anche grazie ai risultati della sua Società di Calcio che milita in Lega Pro e va ricordato che tra i dirigenti si annovera il Sestese Giacomo Diciannove, e gli amici di Omegna (che ha ottenuto il titolo insieme a noi per il 2019) tra i quali l’Assessore allo Sport Francesco Perrone col quale abbiamo buttato le basi per iniziative che coinvolgeranno i tre comuni nei prossimi due anni almeno” commenta il Consigliere Pintori “inoltre un intesa che veda il coinvolgimento del Lago e della Montagna è stata ipotizzata con il Sindaco di Livigno Damiano Bormiolini e la sua Consigliera Delegata allo Sport Samantha Todeschi, col fine di organizzare momenti comuni con le nostre Società sportive anche per promuovere un interscambio di promozione Turististica” conclude Pintori.

I due delegati infine ringraziano ACES e il Presidente Gian Francesco Lupattelli per la piena disponibilità e ricordano che senza l’appoggio dell’Amministrazine Comunale in principal modo della Consigliera Danila De Candido e dell’ex Sindaco Marco Colombo (oggi Consigliere Regionale), delle Società Sportive, dell’Associazione Commercianti e dell’Istituto Superiore Dalla Chiesa e i volontari che lavorano dietro a questo progetto, tutto ciò non sarebbe stato possibile.