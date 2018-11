Google all’università. Ragazzi entusiasti: “Un futuro possibile”

Google on campus: lezione di futuro per gli studenti della facoltà di informatica dell’università dell’Insubria.

Si è svolto lunedì 19 novembre, l’incontro con un ex studente attualmente impiegato in Google per spiegare nel dettaglio le offerte lavorative che l’azienda propone ai software engineer.



Lorenzo Bossi, laureato in informatica e dottore di ricerca in informatica all’Insubria, ha raccontato l’azienda dove lavora da un paio di anni .

L’iniziativa è stata accolta positivamente e ha attirato nell’aula magna di via Dunant numerosi studenti, alcuni dei quali hanno subito fatto il colloquio per non farsi scappare questa opportunità.

«Sono rimasto molto soddisfatto» dice Jacopo, al quinto anno di

informatica «le offerte di Google sono molte e sicuramente grazie a

questo incontro abbiamo avuto modo di chiarirci le idee, soprattutto sull’iter di selezione».

Il relatore ha parlato della struttura organizzativa dell’azienda, degli incentivi ai dipendenti e si è soffermato sulle modalità di selezione e sulle richieste per gli sviluppatori.

«Mi ero già informato sull’ingresso in Google ma l’idea di poter fare uno stage formativo con loro non l’avevo ancora presa in considerazione» afferma Christian, al primo anno di informatica. «Ho visto che propongono una summer internship, credo sia un buon punto di partenza per fare esperienza».

Effettivamente, la presentazione ha aperto uno spiraglio di luce per tutti i giovani in aula, fornendo una possibilità e una formazione concreta in un sistema dove si parla spesso di difficoltà a entrare nelle imprese.

«Siamo venuti qui per capire meglio come funziona il mondo del lavoro. Questo incontro è stato molto importante perché ci ha mostrato una realtà diversa da quella universitaria» spiegano Giacomo e Stefano, studenti del secondo anno di informatica.