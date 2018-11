Inaugurata la nuova biblioteca: “Un luogo per riunirsi nella lettura”

Spaziosa, luminosa e tecnologica, la nuova biblioteca di Brebbia è finalmente a disposizione dei lettori. Domenica 28 novembre è stata inaugurata la sala che d’ora in poi ospiterà i circa 8mila volumi della collezione comunale. Come da programma, la cerimonia è iniziata a mezzogiorno e dopo il taglio del nastro i cittadini hanno potuto vedere per la prima volta l’edificio appena ristrutturato.

«Avremmo potuto inaugurare la biblioteca un po’ di tempo fa – ha spiegato il sindaco Alessandro Magni -, ma abbiamo preferito aspettare, in modo da lasciare alle aziende il tempo di completare anche gli ultimi particolari». Dopo la cerimonia di inaugurazione la biblioteca è rimasta aperta al pubblico tutto il pomeriggio per ospitare i tre spettacoli in programma.

Con aree dedicate alla lettura, due postazioni fornite di computer, zona bambini e un banco dove chiedere informazioni, per l’amministrazione la nuova biblioteca ha l’obiettivo di: «riunire le fasce più giovani, ma anche quelle più sagge, della popolazione nella lettura, un fenomeno decisamente in calo nel nostro paese». Per questo motivo la sala ospiterà diverse iniziative, come ad esempio un corso di lettura espressiva tenuto dall’attrice teatrale Betty Colombo.

Un’attenzione particolare è stata rivolta a bambini e ragazzi. Infatti, gli alunni delle scuole elementari e medie potranno sfruttare la biblioteca per svolgere progetti e lavori di gruppo, ma avranno la possibilità di incontrarsi in una sala adiacente anche durante gli orari di chiusura per fare i compiti e studiare tutti assieme. Per quanto riguarda invece i bambini più piccoli, nello stesso edificio si trova la “zona 0-3”.

In questa sala i giovanissimi che non frequentano l’asilo possono passare del tempo in compagnia dei loro coetanei sotto il controllo di un gruppo di volontari di una cooperativa specializzata. «Con l’inaugurazione della biblioteca – ha dichiarato il sindaco Magni prima del taglio del nastro – continuiamo un percorso che in maniera umile vuole realizzare qualcosa di utile per la cittadinanza». I lavori di restaurazione sono stati finanziati esclusivamente con fondi comunali, ma l’amministrazione spera che la nuova sala possa diventare un punto di aggregazione anche per i comuni limitrofi. Per il momento l’obiettivo è quello di ampliare la collezione e rendere la biblioteca ancora più fornita.

«Rinnovo ancora i miei ringraziamenti a coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo progetto – ha concluso Magni -, a partire dal vicesindaco e assessore alla cultura Francesca Marino, che una volta completato un progetto ne ha già in mente un altro, a Marcella Petix e a Franca, che da anni si occupano della biblioteca comunale. Infine vorrei rivolgere un grazie particolare a Lina Roncari, maestra storica di Brebbia e prima bibliotecaria del nostro paese».