Incidenti sulle strade e ritardi sui treni, la mattina difficile di chi va a lavorare

Due incidenti hanno creato disagi alla circolazione nella mattinata di oggi, mercoledì, sulle strade della provincia e nelle aree confinanti. Uno si è verificato poco prima delle 7 a Gorla Maggiore in viale Europa con 4 persone coinvolte ma solo una è stata portata in ospedale in codice verde.

Il secondo incidente si è verificato a Legnano in via Montecassino attorno alle 7,45 dove una persona è stata investita da un’auto. Sul posto un’ambulanza in codice rosso.

Qualche disagio si segnala anche sui treni con ritardi medi che vanno dai 10 ai 15 minuti su diverse linee. A Laveno Mombello, per un guasto al passaggio a livello.

Il treno 12026 (VARESE NORD 07:50 – MILANO CADORNA 08:51) viaggia con 17 minuti di ritardo per un guasto a un passaggio a livello.

Il treno 2024 (LAVENO MOMBELLO FN 07:08 – MILANO CADORNA 08:38) viaggia con 18 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto a un passaggio a livello lungo la linea, di competenza Ferrovienord.

Il treno 2015 (MILANO CADORNA 07:09 – LAVENO MOMBELLO FN 08:53) viaggia con 19 minuti di ritardo.

Sulla linea Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano Trenord segnala che la circolazione è rallentata per un guasto a un treno fermo nella stazione di Vanzago Pogliano. Sono possibili ritardi fino a circa 30 minuti, variazioni e cancellazioni.