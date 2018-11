Instagram non è solo al femminile: profili maschili da seguire nel 2019

Instagram è ormai diventato, da numerosi anni, il regno degli influencer: milioni di persone postano ogni giorno foto che li ritraggono per pubblicizzare capi di abbigliamento, accessori, gioielli e molto altro.

È possibile quindi affermare che ci si trova davanti ad un vero fenomeno sociale in grado di orientare gusti di un numero di follower indecifrabile.

Nonostante si possa pensare che i profili più rilevanti da seguire siano solo di figure femminili, ci si sbaglia: esistono numerosi profili maschili di modelli, attori, influencer, star della musica e dello sport che ogni giorno sono in grado, tramite le foto in cui si fanno ritrarre, di lanciare nuove mode e nuove tendenze.

Instagram: il successo non è solo al femminile

I profili maschili da seguire su Instagram sono numerosi e possono essere suddivisi in diverse categorie.

Di seguito sarà fornita una lista degli influencer più seguiti del momento con annessa qualche curiosità o caratteristica particolare.

Siete pronti? Vediamo quanti ne conoscete.

1. Sean O’Pry

È un modello statunitense, classe 1989, tra i più pagati al mondo che conta sul suo profilo Instagram migliaia di follower. Moro con gli occhi azzurri, è caratterizzato da una bellezza sublime e quando sfila il suo look è molto casual, ma al contempo molto elegante e soprattutto privo di eccessi.

2. Tobias Sorensen

È un modello danese, classe 1987, caratterizzato da una bellezza semplice e delicata. La caratteristica che gli regala un’indiscutibile riconoscibilità tra i colleghi sono le due profonde cicatrici sulla guancia sinistra.

Il suo modo di vestire è fine ed elegante con alcuni picchi di originalità inaspettati.

3. Bryan Yambao

È un fashion blogger filippino, classe 1981, che è diventato un vero e proprio punto di riferimento nell’ambito della moda mondiale. Ha iniziato a diventare famoso scrivendo di viaggi, ma ben presto il suo look stravagante ha avuto la meglio sul web. È noto per la sua collaborazione con numerosi brand di successo come Gucci, Prada, Valentino e Ralph Lauren.

4. Mariano Di Vaio

È un modello e fashion blogger italiano, classe 1989, caratterizzato da una bellezza molto fine. I suoi look sono sempre molto eleganti e curati, ma soprattutto non risultano mai essere sopra le righe sfociando in eccessi fuori luogo.

5. Nick Wooster

È un fashion blogger, classe 1960, che ha lavorato per molti anni dietro le quinte nel settore della moda come buyer e direttore di grandi magazzini americani e che con il passare del tempo è stato riconosciuto dal mondo social come un profilo rilevante da seguire raccogliendo così un elevato numero di follower.

6. Willy Cartier

È un modello francese, classe 1991, dotato di una bellezza molto particolare: il ragazzo infatti è caratterizzato da capelli lunghi mori e occhi scuri.

Il suo look è noto per essere molto particolare, a tratti minimalista, ma di un’originalità davvero molto apprezzata. La sua influenza è sicuramente rivolta a coloro che amano distinguersi in mezzo alla folla.

7. Marcel Florus

Modello, fotografo e blogger, classe 1991, ha fondato una sua piattaforma virtuale di tendenze, stile, mood, ispirazioni, viaggi e passioni. Il giovane francese è noto per look casual ed eleganti ed ha una notevole influenza nel settore della moda.

8. Scott Eastwood

Modello, attore e figlio d’arte, classe 1986, oltre alla sua notorietà per essere il figlio di Clint Eastwood è anche famoso per i suoi look sportivi e comodi perfetti per ogni esigenza. Il ragazzo infatti ama indossare camicie a quadri e in denim, oppure t-shirt, su jeans o pantaloni multitasche. Un look adatto a chi non vuole cadere in una moda troppo elegante o ricercata che non rispecchia la sua persona.

9. Chuck Junior Achike

Fashion blogger piuttosto noto sul web caratterizzato dalla sua bellezza mulatta che si trova in perfetta sintonia con i suoi occhi azzurri. I suoi look sono molto adatti all’ambito dell’hip hop: il ragazzo ama infatti vestirsi in modo particolare ed è visto come un vero e proprio influencer da coloro che seguono l’hip hop e il rap. I principali seguaci sono infatti ragazzi giovani che amano il suo stile un po’ da strada.

10. Baptiste Giabicon

È un modello francese, classe 1989, che conta oltre un milione di follower su Instagram e che è caratterizzato da uno stile molto giovanile con accessori e abbigliamento spesso (e volutamente) in contrasto tra loro. Molto amante delle stampe, dei colori e delle applicazioni sui capi di abbigliamento.

Questi ovviamente sono solo alcuni dei profili social maschili di tendenza del momento.

Spesso, pur occupandosi di tutt’altro, è possibile rendersi conto che ci sono dei profili che sono in grado di influenzare gli utenti di Instagram semplicemente grazie all’elevato numero di follower che contano: tra questi troviamo ad esempio noti profili sportivi e della musica quali Ghali, Fedez, Cristiano Ronaldo, Neymar e tanti altri ancora.

I seguaci sono sempre pronti ad accogliere nuovi stili e tendenze dei loro idoli anche se stravaganti e particolari; questi profili sono infatti in grado di ricevere milioni di like in poche ore (alcuni anche in pochi minuti) e di dare inizio a mode destinate a non finire mai.

Perché seguire su Instagram profili maschili?

Se vi state chiedendo perché è consigliabile seguire profili maschili su uno dei social più amati ed utilizzati del momento, la risposta è molto semplice ed è possibile anche dividerla per categorie.

– Se rientrate nella categoria femminile, la risposta potrebbe risultare piuttosto banale. Se la vostra passione è la moda, oltre che rifarvi gli occhi grazie a numerosi modelli dotati di una bellezza disarmante, potreste essere sempre aggiornate sulle ultime tendenze non solo femminili, ma anche maschili.

– Se fate invece parte della categoria maschile, il motivo più ovvio è senza dubbio quello di sfruttare questi profili social per migliorare il vostro look e per risultare all’ultima moda.

– Se ambite a divenire influencer o modelli/e, prendete spunto da loro: per le pose, per gli hashtag, per i filtri, per le idee comunicative. Se siete agli inizi, usate la tecnica di comprare follower Instagram per partire con il piede giusto e incuriosire sempre più. In fin dei conti piace a tutti curarsi e sentirsi apprezzati, e questi profili social maschili non potranno far altro che arricchirvi di consigli utili per migliorare il vostro aspetto agli occhi degli altri, ma soprattutto ai vostri.