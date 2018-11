Intervengono per una lite condominiale e scoprono l’appartamento dello spaccio

Ieri sera, giovedì, a Parabiago i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore sono intervenuti in un condominio dopo aver notato una discussione animata tra alcuni condomini per questioni di vicinato e hanno tratto in arresto un 41enne italiano per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato quattro persone che, nei pressi di un condominio, discutevano animatamente. Fermatisi per un controllo, hanno appurato che la discussione verteva su problematiche di natura condominiale. Uno di loro, però, si mostrava particolarmente nervoso per la presenza dei militari dell’Arma.

Da lì la decisione dei carabinieri di sottoporlo a perquisizione domiciliare. L’esecuzione dell’approfondito atto di polizia giudiziaria ha consentito di trovarlo in possesso di 50 grammi di hashish, 27 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento dello stupefacente ed un ingente somma di denaro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, stamattina, è stato condotto davanti il Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo