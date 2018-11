Investita una persona, linea ferroviaria in tilt

A causa dell’investimento di una persona, avvenuto nella stazione di Parabiago intorno alle 19 di martedì 20 novembre, il conseguente intervento da parte delle autorità competenti, Trenord ha annunciato che i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni.

Sul posto ci sono un’ambulanza e un’automedica, allertati anche i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni degli operatori sanitari sarebbero due le persone soccorse.

Sono molte le corse rimaste bloccate in direzione Gallarate. tra le cancellazioni, invece, è stato già annunciato che il treno 23068 (TREVIGLIO 19:10 – VARESE 21:17) e il treno corrispondente 23085 (VARESE 21:43 – TREVIGLIO 23:50) oggi non saranno effettuati a causa degli accertamenti in corso.

GLI AVVISI SULLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA