“Italiani, popolo di migranti” il tema dell’edizione 2018 di Educare Insieme

Prende il via questa sera, venerdì 23 novembre, la nona edizione di “Educare insieme con lo stesso obiettivo”, un’iniziativa organizzata dal Comune, dall’Istituto scolastico Fermi e dalla parrocchia S. Ambrogio di Porto Ceresio.

«Il tema che sarà affrontato quest’anno è l’Italia quale popolo di migratori, inteso sia come migrazione all’interno del Belpaese sia come flusso verso l’estero – spiega l’assessore alla cultura Alessandro De Bortoli – Il primo è il fenomeno migratorio compreso tra i confini geografici dell’Italia e che vede nel dopoguerra milioni di cittadini delle regioni meridionali trasferirsi nel famoso triangolo industriale del nord e anche nella nostra piccola Porto Ceresio, così ricca oggi di testimonianze di quegli stessi migranti che avranno l’occasione di raccontare la propria regione attraverso le ricette più tipiche nell’immancabile cena del 1 dicembre. Il secondo fenomeno è quello che vede 20 milioni di Italiani lasciare la propria terra per cercare fortuna all’estero e i cui discendenti (gli “oriundi”) sono oggi 70 milioni in tutto il mondo: uno spaccato di storia affascinante che ci verrà raccontato nelle due conferenze del 23 e 30 novembre».

Ecco il programma:

Venerdì 23 novembre (20.45 nella sala di piazzale Luraschi) “Italiani nel mondo – Un popolo fuori dai confini” – Incontro con la professoressa Giuliana Broggi e il professor Mei.

Venerdì 30 novembre (20.45 nella sala di piazzale Luraschi) “Italiani nel mondo – Quando eravamo noi a partire”. Presentazione del libro “Come una straniera” di Amalia Tonolli: l’autrice racconterà l’emigrazione italiana in Cile negli anni del Dopoguerra.

Sabato 1° dicembre (19.30 nella palestra comunale di via Mulino di Mezzo) “Porto Ceresio, tante regioni per un’unica comunità: cibo, musica, canti e poesie per raccontare l’Italia”.

Una serata in compagnia delle rappresentanze delle Regioni d’Italia a Porto Ceresio: assaggi delle specialità regionali, musiche, canti tipici, letture e poesie per raccontare la comunità di Porto Ceresio come unione delle Regioni d’Italia.

Tutte le serate sono ad ingresso libero.