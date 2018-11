La bustocchità nel vino, si inaugura la cantina di Palazzo Cicogna con l’associazione B300

L’associazione B300 è una delle nuove realtà culturali e identitarie cittadine. Si prefigge di valorizzare Busto Arsizio, nei suoi aspetti storici e culturali, attraverso una serie di iniziative, che spaziano dal fumetto, alle pubblicazioni biografiche, alla valorizzazione della poesia dialettale e delle tradizioni cittadine. Anche questa volta è stata scelta una formula singolare per parlare della “bustocchità.

Infatti venerdì 30 novembre alle ore 17,30 a Palazzo Cicogna. Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura verrà inaugurata una mostra di antichi reperti della produzione del vino, messi a disposizione da Angelo Pellegatta erede antica Distilleria Pellegatta – vini e liquori – che aveva sede in via Confalonieri 2 a Busto Arsizio (azienda ora chiusa). La mostra è curata dall’associazione, l’allestimento è dell’architetto Antonella Leoncini.

L’occasione è dovuta all incontro di due realtà cittadine, e da un fatto storico ormai provato. Da una parte l’antica distilleria, dall’altra il recupero ambientale della cantina di Palazzo Cicogna.

La cantina faceva parte di una abitazione preesistente al palazzo ( si crede intono al 1500, comunque antecedente al ‘600). Prima non agibile, è ora possibile visitarla, Grazie al contributo di Regione Lombardia, la “ cantina da vini” torna come spazio espositivo e non solo.

Lo stesso materiale rarissimo esposto dell’ Antica Distilleria che copre un arco temporale di 200 anni, mette in luce che Busto Arsizio non era solo terra di opifici, ma vi si produceva vino. Del resto nei rilievi del 700 si evince che il 70% circa del territorio cittadino era coltivato a vite. Il vino di Busto, cantato dal Porta e da Foscolo.

Durante l’inaugurazione verranno letti brani di poesie e e aneddoti sulla bevanda, e sarà possibile degustare le ultime novità in fatto di vini della Azienda Vini Rocca e poi pane con l’uva, pan tranvai e altre delizie.

Ultima novità l’azienda Montalto bio esporrà alcuni prodotti derivati dall’uva per il benessere personale.

Uno sguardo al passato, un recupero architettonico di qualità, e un occhio al futuro e delle potenzialità di quella che fu una vera tradizione della città venerdì 30 novembre alle ore 17,30 a Palazzo Cicogna. Inaugurazione mostra della antica distilleria.

INFO: associazione.b300@gmail.com

338 4901168