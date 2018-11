La Carmen di Silvia Priori nella Settimana contro la violenza sulle donne

Una chiusura importante e quanto mai significativa per il Festival Terra e Laghi, che ha scelto di concludere l’edizione 2018 con lo spettacolo “Carmen” di Silvia Priori rappresentato nella Settimana contro la violenza sulle donne.

L’appuntamento è per venerdì 23 novembre alle 21 al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, per una travolgente versione in chiave teatrale dell’opera lirica di Bizet ispirata a “Carmen” di Prosper Mérimée in cui il teatro si coniuga con il canto lirico e il flamenco.

In scena l’attrice Silvia Priori, la ballerina di flamenco Maria Rosaria Mottola e Tania Pacilio, mezzosoprano, dirette dalla regista Ida Kuniaki.

“Carmen” arriva a Tradate dopo un lungo tour europeo dove ha riscosso grande successo ovunque, dalla Francia all’Austria, dalla Svizzera alla Slovenia.

Lo spettacolo racconta la storia di un amore gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi e che tocca i vertici più alti della drammaticità. In un mondo fatto di zingari, di osti e di contrabbandieri Carmen è un personaggio rivoluzionario, fuori da ogni schema sociale, un cavallo sciolto, un’anima inedita, vera e aderente fino alla morte a se stessa e al suo anelito verso la libertà. Conscia della propria sensualità traboccante e della propria personalità, sarà la prima donna protagonista che dirà al pubblico “Carmen libera è nata, e libera morrà”.

Un messaggio perfetto alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre in tutto il mondo.

L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.