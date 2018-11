“La casa davanti al sole” riunisce le mamme della provincia

La cooperativa sociale “La casa davanti al sole” lancia un nuovo progetto per le mamme. “La casa delle mamme del mondo” è un’idea volta all’interculturalità grazie alla condivisione dell’esperienza di maternità.

«Vogliamo riunire in cooperativa tutte le mamme e proporre loro laboratori e gruppi di confronto, oppure attività fisica. Abbiamo intenzione di promuovere l’interculturalità, in modo da poter mettere a confronto ogni realtà e collaborare sulle sfide genitoriali -racconta l’assistente sociale Giulia Bugnoni– Il progetto è attivo da oggi. Lo abbiamo appena presentato in comune a Varese dove si stanno attivando per diffondere questa iniziativa. Non c’è un target, perciò siamo aperti ad accogliere qualunque mamma voglia unirsi a noi. Gli incontri si terranno il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30».

L’associazione nasce nel 1984 da un gruppo di volontari che sostengono i diritti dell’infanzia, della famiglia e delle persone in situazioni di fragilità, promuovendo il lavoro in comunità. Lo scopo è quello di creare una “genitorialità sociale” che possa affiancare quella biologica con percorsi che indirizzino le famiglie.

Il progetto è reso possibile da fondazione Varesotto, ed è realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione sportiva dilettantistica “Varesina ginnastica e scherma” e dall’associazione di promozione sociale “GISAF”.