La città in un’app: Gavirate “città intelligente”

Gavirate città dalle origini antichissime, Gavirate città dalla posizione geografica privilegiata, Gavirate città dalle tradizioni sportive e naturalistiche che tutti ci invidiano… ed ora Gavirate “città intelligente” o più semplicemente “Smart City”.

L’Amministrazione Comunale di Gavirate, raccogliendo l’eredità dei propri predecessori, ha continuato

l’investimento nei servizi alla persona e, in particolare, in quelli destinati alla popolazione giovanile dalla

primissima infanzia fino all’età adulta.

Ed è proprio parlando di giovani che non si può non fare una “connessione” con la tecnologia e con tutti

quei dispositivi che, proprio la popolazione giovanile, utilizza per le funzioni più svariate della vita

quotidiana.

Gavirate in un’APP: “InfoSmartCity” è l’App gratuita che con un solo click offre la possibilità di cogliere,

in un unico strumento e in tempo reale, molteplici informazioni relative alla vita cittadina e non solo.

Il progetto è molto ambizioso e ricco di contenuti, pertanto per garantire un livello di qualità elevato verrà

sviluppato in più momenti.

In una prima fase, si potrà accedere alle informazioni specifiche del servizio Informagiovani –

Informalavoro, con le opportunità di lavoro in provincia di Varese e all’estero, i concorsi pubblici, i

tirocini, i corsi di formazione, gli eventi locali. Successivamente saranno valorizzati altri punti di forza del

territorio quali l’ambiente, il turismo, la cultura, lo sport nonché le attività artigianali e commerciali.

Le APP in genere sono uno strumento i cui utenti privilegiati sono i giovani (ma non solo!), pertanto la

migliore occasione per presentare “InfoSmartCity” alla cittadinanza è proprio un evento rivolto agli

studenti: il 12° Salone dell’Orientamento post-obbligo che avrà luogo presso la sede della Scuola Media

“Carducci” nella giornata di venerdì 9 novembre 2018 a partire dalle ore 16.00.

All’interno di questa manifestazione, fino alle ore 20.00, saranno accolti gli studenti delle classi terze delle diverse Scuole Medie della provincia. Insieme alle loro famiglie, i ragazzi avranno l’opportunità di

visitare in un’unica grande occasione, gli stand di circa 35 “Scuole Superiori” delle province di Varese,

Verbania e Como, confrontandosi con i loro insegnanti e studenti, raccogliendo materiale informativo ed

osservando le attività di laboratorio proposte. L’evento, ormai giunto alla sua 12° edizione, ha sempre

riscontrato un forte interesse ed una notevole partecipazione non solo delle famiglie del territorio

gaviratese, ma anche di quelle di molti altri comuni, limitrofi e non, trattandosi ormai di un appuntamento

atteso ed apprezzato.

A differenza delle passate edizioni, proprio in virtù dell’attivazione dell’App “InfoSmartCity”, si è voluto offrire in formato digitale la documentazione che fino allo scorso anno veniva fornita ai visitatori in

formato cartaceo. Collegandosi all’ App, nella sezione “Eventi”, visibile in concomitanza con l’apertura

del Salone, si potranno consultare diversi materiali utili ai ragazzi che si trovano in questa fase di

passaggio da un ordine scolastico all’altro: dal calendario degli open day delle scuole superiori, alla guida

“Percorsi” con le descrizioni dei diversi indirizzi scolastici; dalle guide delle professioni ai questionari di

interesse per meglio conoscere le proprie inclinazioni ed attitudini.