La contromanifestazione della sinistra canta Fo e Jannacci

A fare da contraltare alla presenza di Emanuele Filiberto in piazza Vittorio Emanuele II, pochi passi più in là, nella centralissima via Milano il ricostituito Comitato Antifascista cittadino ha dato vita ad un flash bob dal titolo “Ho visto un re”. Un momento dove la “dissidenza” cittadina ha voluto fa sentire la sua voce.

Non potendo competere con i numeri dell’inaugurazione della piazza, il banchetto antifascista ha comunque raggruppato qualche decina di persone, che in momenti diversi ha animato un angolo di centro storico. Presenti Cosimo Cerardi di Rifondazione Comunista, che ha anche subito un’incursione di Pablo Trincia delle Iene, l’ambientalista Andrea Barcucci, Aldo Altieri di Busto a Sinistra che hanno voluto sottolineare come lo “scempio offerto questa mattina dall’amministrazione è uno smacco ad una Repubblica nata dalla resistenza e alla Medaglia di bronzo fregio della città”.

Il flash mob è terminato con un’esibizione il Coro di Micene di Milano, che ha intonato canti di resistenza e contro la monarchia.