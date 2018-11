La grande tavola varesina si “apparecchia” al GlocalBuffet

8 ristoratori, 6 produttori, il concorrente varesino di Masterchef che è andato più avanti nella popolarissima trasmissione di cucina (trasmessa alcuni mesi fa su SkyUno e ora in onda su TV8) e più di 300 invitati felici: questi sono i numeri della seconda edizione di GlocalBuffet, il buffet a inviti che mostra le eccellenze nascoste della cucina varesina, e quest’anno ha accompagnato la serata della première di Digitalife – il Film.

Una serata in cui ospiti di tutta italia e Istituzioni varesine hanno potuto assaggiare centinaia di eccellenze varesine mentre in un angolo della sala si interpretava la “ricetta dal vivo” in particolare è stata interpretata da Davide Aviano, protagonista dell’ultima edizione di Masterchef.

UN SUCCESSO CORALE PER LA CUCINA VARESINA

Grandissimi protagonisti sono stati però tutti i ristoratori coinvolti, che per una sera hanno formato un unico grande team, dalla straordinaria coesione e dall’alto tasso di creatività: come i ristoranti Il Sole di Ranco e l’Osteria d’Alberto di Brissago Valtravaglia, due ristoranti – uno storico, al top da 4 generazioni e uno nuovissimo – che fanno dell’eccellenza e creatività dei loro piatti la loro cifra distintiva, la pizzeria Piedigrotta e la birreria Unibirra di Varese, veri e propri straordinari outsider della cucina “di livello” in luoghi che non ti aspetti, appunto una pizzeria e una birreria.

Con loro anche l’azienda agricola Green Fantasy di Castiglione Olona che punta all’eccellenza non solo dei piatti ma anche di prodotti, il locale Zona Franca di Varese che fa della diversità e del dialogo tra cucina e cultura il suo punto di forza. Ma anche le sorprese in pasticceria: come le mignon fuori dal comune della pasticceria DolceMente di Varese, o le proposte tra la storia e la novità della pasticceria (ma non solo, visto che ha presentato anche un piatto d’antipasto) IlGiustoImpasto di Castronno, storico catering di Glocal .

Con loro c’erano anche le grandi produzioni provinciali: come il Salumificio Levis di Cislago, il Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona, il caffè Chicco d’Oro di Cadorago (Como) e i liquori Rossi d’Angera, storica distilleria di Angera.

IL MENU DELLA SERATA

Il piatto dal vivo “alla Masterchef” di Davide Aviano

Capretto cotto a bassa temperatura con salsa di mirtilli

Ricotta con polline fresco e verdure di stagione

Il Sole di Ranco, Ranco

Sformato di zucca e taleggio

Pasticcio di luccio

Osteria d’Alberto, Brissago Valtravaglia

Tartare di manzo, lavarello affumicato, olio solido e aria di prezzemolo

Carpione di Coregone con verdure e pane croccante

Pizzeria Piedigrotta, Varese

Cheesecake di ricotta di bufala fredda con julienne di calamari caldi e croccantino di verdure

Bicchierino con emulsione di pomodoro fresco e basilico,

Ciliegina di mozzarella con salsa di burrata e crostini

Unibirra, Varese

Carpione di lago con Lambic

Mondeghili di pancia di maiale con insalata di cavolo cappuccio, conditi con Rodenbach grand cru

Green Fantasy, Castiglione Olona

Caramelle di Coppa allo Zincarlin con Mela Mostardata su Frolla Salata

Cappuccino Green con Crema al Formaggio e Frolla al Papavero

Zona Franca, Varese

Falafel con salsa yogurt vegetariana e vegana

Involtini di pasta fillo con spinaci e cipolle rosse

IlGiustoImpasto, Castronno

Il Giusto Salmone ai profumi del Mediterraneo

Il dolce Castronno al piatto

Pasticceria DolceMente, Varese

Varietà di Mignon Dolcemente

Salumificio Levis, Cislago

tris di salumi

Panetteria Pigionatti, Varese

Pane doppio zero

Pane di segale

MENU GLOCAL BUFFET

BEVANDE

Birrificio Angelo Poretti, Induno Olona

10 Luppoli le bollicine dorata

10 Luppoli le bollicine rosè

Casa vinicola Cascina Ronchetto, Morazzone

Annette, Spumante Brut metodo Classico

Pascale, vino rosso IGP Ronchi Varesini

Chicco d’Oro, Cadorago

Varietà caffè monorigine: Perù, Honduras, India, Indonesia

Rossi d’Angera, Angera

Selezione di liquori