La Lega si guarda intorno in vista delle amministrative: “Ascolteremo tutti in vista del voto”

La Lega di Arcisate scalda i motori in vista delle prossimi elezioni amministrative: la sezione locale ha aperto un momento di ascolto dei propri militanti e simpatizzanti.

“Stiamo partendo con un giro di consultazioni tra la base – spiega il Segretario di Sezione, Roberto Martinello – in particolare per scegliere le persone che sono disponibili a far parte della lista con la quale ci presenteremo”.

“L’obiettivo di questa fase precedente alla campagna elettorale – sottolinea Martinello – è quello di individuare la giusta compagine di alleanze e intese, con partiti e civici nell’ambito del centrodestra, per poter offrire, come abbiamo sempre fatto, una buona amministrazione, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e risolvere le problematiche della vita quotidiana”.

“Nelle prossime settimane – conclude Martinello – daremo il via al percorso di ascolto della cittadinanza di Arcisate, con una serie di gazebo che allestiremo nelle diverse zone del comune per accogliere le proposte che arrivano dagli arcisatesi da inserire nel programma elettorale”.