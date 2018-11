“La mia vita da zucchina” per la rassegna Cinema Kids

Film tenero, profondo, commovente, adatto ai bambini dai 10 anni in sù, ma soprattutto a chi li accompagna: domenica 11 novembre torna al cinema per un solo giorno “La mia vita da zucchina”, il capolavoro di animazione in stop motion ispirato al libro “Autobiografia di una zucchina”, di Gilles Paris.

La singolare storia di un bimbo di 9 anni, soprannominato “Zucchina”, si rivela in realtà universale. Accompagnato dall’amico poliziotto Raymond in uan casa famiglia, abitata da altri orfani della sua età, Zucchina dovrrà inizialmente lottare per trovare il suo posto in questo nuovo ambiente, a volte ostile. Ma con l’aiuto dei nuovi amici imparerà ad avere fiducia e troverà una nuova famiglia. ispirato al libro “La mia vita da zucchina. Da non perdere!

Il film sarà proiettato in sala Filmstudio90 (via De Cristoforis 5), per la rassegna Cinema Kids domenica 11 novembre alle ore 10.30 e in replica alle ore 16.

Per assistere alla proiezione è necessaria la tessera dell’associazione Filmstudio90, da prenotare a questo link almeno un giorno prima della manifestazione e prima del film sarà offerta la merenda a tutti i bambini in sala.

La tessera socio Cinemakids 2018/19 (fino ai 14 anni) costa € 2,00, scade il 31-12-2019 e dà diritto all’accesso alla Sala Filmstudio 90 ed all’ingresso ridotto a 3 euro sia al Cinema Nuovo che alla sala di via De Cristoforis (ingresso senza abbonamento 5 euro).

