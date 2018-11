La panchina artistica del “Bosco in città” donata ai bambini de “Il Ponte del Sorriso”

Al ‘Bosco in Città’ dello scorso ottobre, la realizzazione “in diretta” della panchina artistica da parte dello scultore Giovanni Galla è stato uno degli eventi più apprezzati e seguiti: migliaia le persone incuriosite che, nel corso dell’intera giornata, hanno seguito tutte le fasi della lavorazione, dal taglio del legno grezzo alle rifiniture artistiche che, in conclusione, l’hanno impreziosita con le sculture di un gufo e di uno gnomo, che la sorreggono.

Ora, la panchina è pronta per essere donata, come promesso, ai bimbi della Fondazione “Il Ponte del Sorriso Onlus” che la riceveranno giovedì prossimo (29 novembre)… direttamente dalle mani dei boscaioli di Coldiretti Varese che, con i vertici dell’organizzazione agricola, danno appuntamento per la consegna “in diretta” alla Casa del Sorriso alle 11.30 in via Riva Rocci 12.

Annunciata la presenza del sindaco Davide Galimberti, dell’assessore Francesca Strazzi, del presidente di Coldiretti Fernando Fiori oltrechè dei vertici della Fondazione, con il presidente Emanuela Crivellaro e il responsabile della raccolta fondi Riccardo Cappello.

La panchina è stata interamente realizzata nel corso di domenica 14 ottobre, all’interno della prima edizione de “Il Bosco in Città”, la manifestazione che ha richiamato oltre 15.000 persone nella centralissima Piazza della Repubblica: una giornata di festa che, oltre alla realizzazione della panchina, ha visto la presenza dei boscaioli con le loro attrezzature e mezzi di lavoro, dei produttori di Campagna Amica, del segantino ambulante “Boratt” dei tree-climber che hanno illustrato le lavorazioni in arrampicata sui fusti e, al pomeriggio, dai musici e sbandieratori di Besnate con le loro coinvolgenti acrobazie e di decine di associazioni ed enti che hanno avuto modo di “illustrare” il bosco e il suo mondo a 360°.