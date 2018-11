La pianista guida il pubblico all’ascolto del Bolero

Il Bolero di Maurice Ravel è uno dei capolavori della letterarura musicale e la Maestra Diana Re guiderà anche il pubbloco meno esperto all’ascolto, con un linguaggio chiaro e semplice, esempi al pianoforte, aneddoti e proiezioni multimediali.

L’appuntamento è per sabato 24 novembre alle ore 21 al Castello di Masnago che, in collaborazione con l’Accademia musicale Papillons, ha invitato la pianista e divulgatrice musicale Diana Re per offrire ai varesini una tappa della sua “Guida all’ascolto della musica classica”, un percorso originale creato dall’artista per entusiasmare e appassionare un pubblico sempre più ampio al mondo della “musica classica”. Si tratta di incontri tematici alla scoperta di grandi capolavori, in questo caso il Bolero, pensati per chi ama la musica (anche senza formazione di base) e desidera comprenderla meglio.

I partecipanti vengono presi per mano e guidati alla scoperta di un universo musicale considerato per pochi eletti ma in realtà accessibile a tutti: basta averne la giusta chiave di lettura. Scopo della serata è quindi fornire al pubblico gli strumenti necessari per un ascolto attento e consapevole, una sorta di “cassetta degli attrezzi” da portarsi a casa e utilizzare all’occorrenza.

L’incontro sarà ospitato dalla Sala del Camino del Castello di Masnago (ingresso da via Cola di Rienzo 42).

Per prenotazioni e iscrizioni all’associazione Papillons contattare il 371 1714802.