La piena del Lago Maggiore peggio del previsto: “Svuotate gli scantinati”

Il Lago Maggiore ha già raggiunto i 2 metri e 40 centimetri sullo zero idrometrico. Il livello del bacino è cresciuto in maniera vertiginosa per tutta la notte e mercoledì mattina le zone finite sott’acqua lungo le coste erano diverse anche se non si segnalano particolari criticità. Le prime soglie di esondazione sono infatti a 2 metri sullo zero (qui trovate il dettaglio comune per comune).

La crescita del Verbano ha avuto un ritmo molto superiore a quella prevista anche delle previsioni peggiori. Il picco delle piena si sarebbe dovuto registrare tra un giorno e il lago avrebbe dovuto raggiungere quota 238 centimetri ma già questa mattina alle 8 i sensori segnavano quota 240. E il livello continuerà a crescere: ancora adesso nel lago entra il doppio dell’acqua che riesce ad uscire nel Ticino.

Proprio per questo si inizia a correre ai ripari. La Protezione Civile di Laveno Mombello, ad esempio, ha invitato a svuotare in via precauzionale gli scantinati rivieraschi più bassi. Questa è la situazione di questa mattina alle 8 proprio nell’area del porto del comune

Il motivo di questa piena improvvisa è doppia: da un lato le abbondanti piogge (che comunque oggi dovrebbero attenuarsi) e dall’altro l’innalzamento dello zero termico. L’aumento delle temperature, infatti, sta portando allo scioglimento della neve sulle montagne. E così se settimana scorsa era stata proprio quella montagna di acqua rimasta sui monti a scongiurare il rischio dell’esondazione, oggi quell’acqua potrebbe presentare il conto.