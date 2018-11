La Robur fa festa con Vigevano. SCS, l’attacco non basta

SERIE B MASCHILE

Terza vittoria consecutiva per la Coelsanus Varese di Cecco Vescovi che davanti a un Campus gremito di tifosi fa secca la neopromossa e ambiziosa Elachem Vigevano con il punteggio di 84-74 al termine di un match che ha cambiato più volte la propria inerzia. (foto in alto: Ferrarese / Bertoni-Robur)

Due i punti saldi a favore della Robur: l’ottima percentuale nel tiro pesante (14/27, il 52%) e la vittoria nella lotta a rimbalzo con Mercante addirittura a quota 13 e Assui a 7. Varese ha dominato la prima metà di gara (addirittura 30-12 al 10′) trovando in Passerini e Mercante i protagonisti principali; bene anche Ivanaj autore di 14 punti. La Coelsanus però ha zoppicato ai liberi e si è fatta rimontare dal terzo periodo “lancia in resta” dei lomellini dell’ex coach roburino Piazza: parziale di 2-20 e gara completamente riaperta.

Nel testa a testa finale però, con Planezio fuori per falli, Ferrarese e Passerini hanno acceso i reattori mentre la difesa di Mercante, Rosignoli e Assui ha fatto il resto. I gialloblu di Vescovi salgono così a 8 punti in classifica.

Coelsanus Varese – ELAchem Vigevano 84-74

(30-12, 47-30; 60-60)

Varese: Ferrarese 24 (2-5, 5-10), Passerini 19 (4-5, 3-8), Ivanaj 14 (4-7, 2-2), Mercante 12 (1-9, 3-5), Assui 8 (4-4), Planezio 5 (1-2, 1-1), Rosignoli 2 (0-2), Maruca (0-1 da 3). Ne: Mottini, Calzavara, Iaquinta, Dal Ben. All. Vescovi.

Classifica (dopo 7 giornate): Fiorentina, Omegna 12; San Miniato 10; ROBUR VARESE, Oleggio, Sangiorgese, Montecatini, Alba, Vigevano, Borgosesia, Piombino 8; Empoli 6; Cecina 4; Siena, Pavia 2; Domodossola 0.

SERIE A2 FEMMINILE

Non basta una ritrovata produttività offensiva alla SCS Varese per ottenere la prima vittoria nel torneo di A2 femminile. Troppo forte Moncalieri, seconda forza del girone.

Le biancorosse hanno pagato a caro prezzo l’assenza di Alessandra Visconti, fermata da un risentimento inguinale (out invece Landi per le piemontesi) e rimasta a guardare le compagne. La SCS non è riuscita a contrastare la tedesca Grigoleit sotto canestro ma ha provato a colpire con F. Mistò, Beretta e Rossi. Moncalieri però ha assorbito anche un parziale di 12-0 da parte di Varese e con Conte hanno segnato i canestri del controbreak, implacabile, che ha portato avanti le ospiti fino al +20.

«La nota positiva i 64 punti realizzati, una svolta dopo le ultime deficitarie uscite, mentre serve maggiore attenzione in difesa dove ogni errore non viene perdonato» ha detto Ferri. «Un plauso alle ragazze per come stanno lavorando e per come affrontano le partite, ora ci mancano solo i due punti, ma sono convinta che arriveranno».

SCS Varese – Akronos Moncalieri 62-74

(18-21, 30-39; 43-63)

Varese: E. Mistò 4 (1-3, 0-1), Beretta 11 (2-9, 2-3), F. Mistò 18 (8-13), Biasion (0-3), Petronyte 2 (1-3), Premazzi 11 (4-7, 1-4), Sorrentino 2 (1-2, 0-1), Rossi 11 (0-3, 3-10), Polato 3 (0-2). Ne: Visconti, Sonzini, Carraro. All. Ferri.