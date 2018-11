La “Scorpacciata dei colori” dà il via alla stagione per bimbi del Teatro del Popolo

Il teatro deve essere soprattutto dei bambini: per questo motivo è a loro dedicata la stagione “Favole a merenda”, con cinque spettacoli di teatro d’attore in programmazione la domenica alle ore 16.00 al Teatro del Popolo, piccolo gioiello di Gallarate, nato niente meno che nel 1920.

Il debutto è per domenica 11 novembre 2018, con una fiaba raccontata da bravi e simpatici attori: “ La scorpacciata dei colori”.

I bambini resteranno affascinati dal protagonista di nome Gigetto: un giovane cantastorie che gira dappertutto per presentare con la chitarra grandiosi pezzi musicali che parlano di storie antiche, di re e cavalieri coraggiosi, di principesse e mostri cattivi. Nel suo girovagare per la Valle dell’Arcobaleno, Gigino decide di far tappa al castello del Carnevale, famoso per la sua festa colorata che, pensate, dura tutto l’anno. Una brutta sorpresa, però, lo aspetta dietro l’angolo! Non solo al castello del Carnevale non troverà più nessuno, ma anche dei colori… nemmeno l’ombra. Solo la principessa Colorina, unica rimasta, lo aiuterà a scoprire il mistero. Così, Gigetto scoprirà che il temibile mostro “Mangia Color” ha ormai invaso tutto il paese, trasformandolo nella pericolosissima e grigissima “Terra Senza Colore”. L’avventura si farà emozionante, quando Colorina verrà rapita e Gigino accorrerà a salvarla. Riusciranno gli eroi a unire le loro forze per sconfiggere la temibile creatura? Lo spettacolo è adatto per famiglie e bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria. Improntato sulla scoperta del mondo dei colori, si propone di approfondire le tematiche dell’amicizia e solidarietà, così importanti nel periodo attuale che tutti stiamo vivendo! Perché ovunque, anche dove c’è un po’ di grigio… c’è colore!

La proposta del Teatro del Popolo, quest’anno gestito da Melarido, è articolata su quattro diverse rassegne (qui la presentazione). Ad esse si aggiunge anche una proposta di scuola di teatro curata da Teatrando.

Per acquisto biglietti e abbonamenti:

Biglietteria Teatro: 392 8980187 – biglietteria@melarido.it

Giorni e orari di apertura della biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo: Presso Teatro Condominio il sabato dalle ore 16 alle ore 19