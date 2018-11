La scuola per l’infanzia Girola apre le porte a mamme e papà

Sabato 24 novembre mamme e papà potranno visitare la Scuola per l’infanzia Girola di Besano, che apre le porte per l’Open day in programma dalle 10 alle 12.

Sarà l’occasione per visitare gli spazi che ospitano i bambini – dalle aule agli spazi gioco, dalle camerette per la nanna al grande giardino – e per conoscere le educatrici delle tre sezioni: nido, sezione Primavera e scuola materna.

Tutto il personale sarà a disposizione per presentare l’offerta della Scuola per l’infanzia e rispondere a tutte le domande dei genitori.

Anche per i bambini ci sarà l’opportunità di conoscere le educatrici facendo insieme a loro giochi e attività.

La Scuola per l’Infanzia Girola è a Besano, in via Prestini 6/8 (di fronte al Museo dei fossili).

Qui la pagina Facebook della scuola