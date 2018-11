La Uyba piega Firenze al quinto set e si regala la vetta della A1

La UYBA vince anche contro Firenze nel posticipo della sesta giornata di campionato e si regalano così la vetta della Serie A1 femminile. Con i due punti incamerati davanti ai 2.200 tifosi del PalaYamamay, la squadra di Mencarelli mantiene infatti l’imbattibilità e raggiunge Novara in testa alla classifica. Un primato non solitario, come sarebbe potuto accadere in caso di successo pieno, ma comunque esaltante per la formazione bustocca, che contro le toscane ha dimostrato carattere da vendere.

Le Farfalle battono dunque Il Bisonte per 3-2 (17-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9), dopo aver iniziato male e rimontato bene due set alle fiorentine che dopo una partenza di corsa, non hanno saputo proseguire nella loro corsa. E in una serata negativa per Grobelna, presto finita in panchina, ecco emergere al suo posto una brillante Vittoria Piani, che realizza ben 21 punti e viene anche nominata MVP dell’incontro. Bene anche Berti che sostituisce Botezat e ravviva il muro biancorosso. Capitan Gennari mette a segno 17 punti, seguita da Herbots (12). Dall’altra parte della rete Lippmann è la migliore in campo con 21, seguita da Sorokaite 15 e dalla ex Degradi, 12. Ancora una volta brava il libero Giulia Leonardi che si butta su ogni palla contribuendo al successo della sua squadra. (foto Pizzi-LVF)

A fine gara coach Mencarelli è soddisfatto nonostante i tanti errori commessi dalle sue ragazze soprattutto in avvio: «Il primo è stato un set sciagurato con tanti errori su entrambi i fronti. Noi, in particolare, non siamo riusciti a fare quello che volevamo nel muro-difesa. Nel secondo set abbiamo cercato di rimetterci sul binario giusto con alcune correzioni che poi hanno dato i frutti dal terzo in avanti. Siamo una squadra compatta e unita a tutti gli effetti e, proprio come volevo, il cambio di gioco e di ritmo è arrivato dalla panchina. Credo che abbiamo stravinto sotto tutti i punti di vista perché do sempre molto volte al risultato parziale e oggi come risultato parziale c’è stato un 3-0 per noi». Domenica 25 la UYBA scenderà in campo contro il Club Italia di coach Bellano (inizio gara ore 17), prima di tuffarsi nel primo impegno di CEV Cup il 28 novembre: una occasione per consolidare una graduatoria davvero magnifica.

LA PARTITA

Mencarelli schiena Orro in regia, Grobelna opposto, Herbots e Gennari in attacco, Bonifacio e Botezat al centro, con Leonardi libero. Il primo set inizia in equilibrio (5-5), poi Lippmann scalda il braccio e insieme a Popovic porta la squadra a +4 (6-10 e time out per Mencarelli). Le toscane prendono in mano le redini del set e Alice Degradi fa male alla difesa bustocca (10-19). Mencarelli decide di cambiare la diagonale principale inserendo Piani al posto di una spenta Grobelna e sul 17-24 c’è anche l’esordio stagionale di Meijners. ma nel frattempo Lippmann chiude il set sul 17-25.

Nel secondo parziale è ancora una volta Firenze a condurre(8-10), contro una UYBA che fatica a ingranare e sembra subire le avversarie. Mencarelli schiera Berti su Botezat e sul 9-12 torna in campo Piani, visto che Grobelna è praticamente assente. Il servizio di Degradi mette in crisi Busto che fatica molto e sul 10-15 la panchina casalinga ferma ancora il gioco per provare a riportare ordine. Piani ci prova e mette a segno una doppietta (14-21) ma le ragazze di Caprara chiudono 16-25.

A questo punto Piani e Berti restano in campo e la scelta si dimostra da subito vincente visto che la squadra di casa si trova per la prima volta in tutta la partita in vantaggio (5-2). Firenze non si arrende ma la UYBA sembra essersi svegliata e inizia a ingranare, riuscendo a portarsi addirittura a +6 (15-9). Stavolta a chiudere è Berti (25-18) senza che Busto corra rischi.

Il quarto parziale inizia subito bene per le Farfalle che volano sull’8-2 e ancora sul 13-6. Qualche errore di troppo concede a Firenze di rifarsi sotto (17-16) ma capitan Gennari non ci sta e insieme a Herbots si fa carico di riportare la situazione in vantaggio (23-19). Si va quindi al tie-break con un bel 25-20.

QUINTO SET

Busto tiene da subito il timone del set e si porta immediatamente sul 7-2. Si va al cambio campo sull’8-4 e la situazione resta favorevole per le padrone di casa, anche se Firenze non si arrende (13-9). Il break biancorosso comunque resiste e così il murone di Berti e l’attacco di Herbots segnano il 15-9 finale tra gli applausi di un palazzetto in festa.

UNET E-WORK BUSTO A. – IL BISONTE FIRENZE 3-2

(17-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9) BUSTO A.: Piani 21, Peruzzo, Herbots 16, Grobelna 2, Gennari 17, Orro 2, Leonardi (L), Bonifacio 9, Meijners, Berti 3, Botezat 1. Ne: Cumino. All. Mencarelli.

FIRENZE: Sorokaite 15, Alberti 6, Lippman 21, Bonciani, Degradi 12, Daalderop 2, Parrocchiale (L), Candi, Dijkema, Popovic 16. Ne: Santana, Venturi. All. Caprara.

ARBITRI: Boris e Cerra.

NOTE. Muri punto: B 6, F 12. Battute vincenti: B 3, F 4. Sbagliate: B 16, F 11. Durata set: 22′ 25′ 26′ 28′ 17′. Spettatori: 2.193.

RISULTATI (6a di andata): Novara – Filottrano 3-1, Scandicci – Casalmaggiore 3-0, Chieri – Conegliano 0-3, Brescia – Bergamo 1-3, Cuneo – Monza 1-3, BUSTO A. – Firenze 3-2. Riposa: Club Italia

CLASSIFICA: Novara*, BUSTO A.* 14; Conegliano**, Scandicci*, Casalmaggiore 12; Monza, Brescia 10; Firenze 9; Cuneo* 5; Filottrano*, Bergamo 3; Club Italia* 1; Chieri 0.

* una partita in meno ** due partite in meno