“Lasciamo da parte i rat e concentriamoci sulla crescita di Italia e Svizzera”

Anche il deputato 5 stelle varesino Niccolò Invidia ha partecipato agli incontri con l’ambasciata Svizzera di Roma sui vari temi che interessano i rapporti fra i due stati, particolarmente sensibili in provincia di Varese visti i tanti rapporti che intrecciano le comunità di confine (nella foto Invidia con il deputato comasco Currò in ambasciata).

«Oggetto dell’incontro – racconta Invidia – è stato il miglioramento della qualità della vita dei cittadini italiani e svizzeri che vivono e lavorano nella fascia di confine. Non ci sarà mai da parte nostra l’intenzione di arroccarsi su inutili e vetusti nazionalismi. La qualità della vita al centro del dialogo italo-svizzero, rappresenta l’unica via proficua in un territorio dove per assurdi motivi si sono generati conflitti tra figli della stessa terra».

Un incontro che è stata anche l’occasione per chiarire la provocazione che alcuni in Svizzera hanno indirizzato ai frontalieri italiani rappresentati, per l’ennesima volta, con l’immagine di “topi” che rubano il formaggio.

«Lasciamo da parte i Rat e altre fesserie da politicanti divisivi – ha commentato Niccolò Invidia -, concentriamoci su una crescita comune, proprio come i principi che hanno mosso l’accordo del 74’».