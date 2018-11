L’assessore Maffioli inaugura la Fiera del libro alle Bertacchi. Il tema è il viaggio

Nella mattinata di oggi, giovedì, l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli ha inaugurato “Librolandia: leggi e… viaggi intorno al mondo”, la Fiera del libro delle scuole Bertacchi, giunta alla ventiseiesima edizione e quest’anno dedicata alla tematica del viaggio.

Nel cortile stracolmo di studenti e genitori, accanto alla dirigente Laura Ceresa, Maffioli si è complimentata con la scuola, “dove ho mosso i miei primi passi tra i libri, per aver dato un valore importante a un oggetto speciale che è il libro, un compagno di viaggio, anzi un viaggio, un modo per sognare e per crescere. Un plauso anche perché non è scontato che una scuola investa in cultura: cultura non è semplicemente la trasmissione del sapere, cultura è l’elaborazione del sapere e quindi portare la cultura accanto al sapere è un salto di qualità molto significativo per questi bambini e per le loro famiglie”.

CULTURA TRA I DONI PIU’ IMPORTANTI DA FARE AI BAMBINI – “Siamo reduci dalla ‘Settimana dell’Infanzia’ – ha proseguito l’assessore – che, insieme alla mia collega all’Inclusione sociale Miriam Arabini, abbiamo dedicato alla cultura, perché riteniamo l’investimento in cultura uno dei doni più grandi da fare ai bambini. L’ultima iniziativa della Settimana si è svolta in biblioteca, dove 13 bambini hanno trascorso la notte divertendosi tantissimo. E’ stato un successo! Pensate che una bambina ha detto che si era divertita anche senza guardare la televisione! E’ un’iniziativa che riproporremo senz’altro, ma non occorre aspettare un anno per venire in biblioteca, per sentire il profumo della cultura sfogliando le pagine di un libro: tutte le settimane ci sono iniziative che aspettano i bambini, così come ai musei, la domenica, ci sono le merende, che permettono loro di avvicinarvi all’arte, ai tesori, alle bellezze della città”. “Questa è una priorità per noi – ha concluso la responsabile della Cultura cittadina, rivolgendosi alla dirigente e alle insegnanti -: voi andate avanti così, questa è una strada che premia!”

L’impegno dell’assessore non è terminato con il taglio del nastro: le insegnanti delle quinte hanno colto l’occasione della sua presenza per invitare l’assessore a rispondere ad alcune domande dei ragazzi. In questo periodo le quinte stanno infatti studiando il funzionamento delle istituzioni, del Comune in particolare, e i ragazzi avevano molte curiosità da soddisfare. Racconta con entusiasmo Manuela Maffioli: “Ho cercato di rispondere a tutte le loro richieste e sono disponibile a tornare per continuare la lezione. Sono rimasta molto colpita dal loro interesse, hanno capito che sindaco e assessori lavorano per loro e per la città e, oltre a farmi gli auguri per i miei progetti, mi hanno ringraziato in coro.. poi, ad uno ad uno mi hanno stretto la mano e infine, tutti insieme, mi hanno applaudito e scortato verso la porta. Una bellissima parentesi”